“Por su tamaño, hoy apuntamos a EE.UU. y Brasil”

Por Alejandro Shaw



Llegar primero tiene beneficios, sobre todo si se hace bien la tarea. Así es el caso de Technisys, una empresa dedicada a la transformación digital de bancos, pionera en el mercado regional que, según el libro “Los Nuevos Reyes Argentinos”, se perfila como uno de los futuros unicornios argentinos. Fue fundada en 1996 por Miguel Santos (CEO), Adrián Iglesias (director de Operaciones) y Germán Pugliese Bassi (director de markerting y alianzas). Hoy emplea a 430 personas y cuenta con operaciones en América Latina, Estados Unidos y Canadá. Entre sus clientes se encuentran Banco Original, Banco Itau, Banco Falabella, Davivienda, Diners, Banco Macro, Banco Patagonia, Banco Provincia de Buenos Aires y Veloe. Según el periodista Sebastían Catalano, autor del libro, la firma factura US$ 30 millones por año y tiene una valuación de mercado que ronda los US$ 200 millones. El CEO de la compañía se tomó unos momentos para responder las preguntas de El Economista.

En el libro “Los Nuevos Reyes Argentinos”, el autor señala que Technisys puede ser uno de los próximos unicornios, ¿cómo se preparan para entrar a este selecto grupo?

No nos preparamos para eso. Sí trabajamos constantemente para generar un ecosistema que nos permita atraer y motivar al mejor talento que nos habilite a crear la mejor solución de banca digital del planeta, que a su vez ayude a nuestros clientes a diferenciarse y tener éxito en sus negocios. La valuación de la compañía será una medida de lo bien que podamos hacer todo esto.

No es una empresa nueva y, sin embargo, hace algunos años parece que se reconvirtió y creció notablemente. ¿En qué se basó este cambio?

Fuimos adelantados a nuestra época. Fijáte que en 1996 estábamos haciendo lo mismo, creando soluciones para banca digital, cuando el browser era Netscape. El detalle es que en esa época no había usuarios que sustentaran el ecosistema, no había clientes demandando y no había VCs especializados. Esto empezó a despegar en 2006.

¿Qué rol jugaron los fondos de inversión?

Importante. No solo nos permitieron apalancarnos para crecer sino que ayudaron en la profesionalización de la gestión de la compañía, apoyaron con relaciones y aportaron experiencia.

¿Cuál es la receta para seducir a los inversores?

Montar un equipo potente, apuntar a un mercado grande y mostrar capacidad de ejecución de manera temprana.

Además de banca digital, ¿qué otros servicios ofrecen?

Ninguno. Tenemos el foco puesto en dos soluciones para banca digital. Cyberbank Omnichannel, que permite a los clientes diferenciarse a través de la experiencia digital en cualquier dispositivo, y a la vez abrir los procesos del banco al ecosistema digital a través de Open APIs, y Cyberbank Core, un sistema de registro y procesamiento especialmente diseñado para bancos digitales.

¿Cuál es la plaza más importante?

América Latina, Estados Unidos y Canadá. Hoy nuestro mercado más importante es Brasil, donde tenemos clientes como Banco Original o Veloe, dos bancos digitales muy interesantes e innovadores.

¿Cuál es la plaza que más proyección de crecimiento tiene?

Estados Unidos y Brasil, por tamaño de mercado son los mercados a los actualmente apuntamos, aunque Europa y Asia también tienen necesidades de este tipo de soluciones.

¿Cuál es el mayor desafío para digitalizar los servicios de un banco?

Hay dos puntos muy importantes en el proceso de digitalización de un banco. El primero es la búsqueda de la mejor experiencia de cliente posible, lo que en términos digitales implica facilidad de uso, simpleza en la forma de presentar información, rapidez, anticipación a las necesidades y agilidad para resolver problemas. El segundo, es la capacidad de abrir sus servicios financieros al ecosistema digital a través de open APIs, permitiendo así expandir la capacidad de hacer negocios.