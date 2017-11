Amplia oferta de dólares llevó a la divisa a su menor precio del mes

El dólar recortó hoy seis centavos y cerró en su precio más bajo desde fines de octubre, $ 17,72 para la venta en el mercado minorista, y $ 17,43 para la venta en el mercado mayorista, donde compran los grandes inversores.

El precio promedio para el público quedó en $ 17,26 comprador y $ 17,72 vendedor, según los datos que las entidades financieras informan diariamente al BCRA. En el Banco Nación, la divisa recortó cinco centavos y finalizó en $ 17,25 y $ 17,65 compra/venta respectivamente.

En tanto, en el mercado mayorista finalizó en $ 17,33 y $ 17,43 para ambas puntas. “El dólar mayorista estuvo muy vendedor en el mercado de cambios porque tanto bancos como inversores están colocando los pesos que obtienen en distintos activos más redituables, con tasas de interés que superan el 28% de tasa nominal anual”, argumentó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.

“La demanda de los bancos de la divisa al contado es solo para pagar obligaciones al exterior, ya que el resto se opera en swaps cambiarios con volúmenes importantes. Dado que mañana es feriado en Estados Unidos, esta operación les permite a los bancos operar para el viernes y para el próximo lunes, mediante la compra o la venta de la divisa en el mercado de cambios”, amplió Izzo.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 661,7 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 29,1 millones. En los futuros de Rofex, se operaron US$ 824 millones, de los cuales el 30% fue en “roll-over” desde noviembre a $ 17,50 y a diciembre a $ 17,84; el plazo mas largo fue febrero a $18,55; los precios de los plazos bajaron en promedio 10 centavos.

El analista indicó además que en el mercado secundario de Lebac se operaron en pesos el equivalente de US$ 440 millones, de los cuales el 70% se hizo a 28 días con una tasa implícita de 28,90% y el 30% restante en los demás plazos, siendo el mas largo a 266 días a 29,60%.