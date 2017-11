Merkel no quiere un gobierno de minoría

En Alemania colapsaron las negociaciones que llevaba adelante Angela Merkel para formar una coalición que le permitiese tener mayoría en el Parlamento. Desde un primer momento se supo que no sería fácil poner de acuerdo en un programa de gobierno a cuatro partidos. Y quienes marcaron la diferencia fueron los liberales que consideran insuficientes las propuestas de Merkel para reducir la carga impositiva sobre las empresas. También proponen que los países tengan el derecho de abandonar el euro pero permaneciendo en la Unión Europa, algo muy distante del pensamiento de Merkel.

Este escenario es consecuencia del resultado menor al esperado que obtuvo el oficialismo en las elecciones de septiembre y de la decisión de los socialistas, luego del muy mal resultado que lograron, de no formar nuevamente de una coalición de gobierno con los democratacristianos.

A partir de ahora se abren distintas opciones. Según los analistas podrían convocarse a nuevas elecciones, hacer un intento por reflotar las negociaciones entre Merkel y los liberales, buscar un nuevo acuerdo con los socialdemócratas pese a su negativa o hacer un gobierno de minoría con la necesidad de negociar cada proyecto. Pero Merkel ya anunció que no piensa gobernar en minoría.

Por lo tanto, las alternativas se reducen a dos: o se logra reanudar las negociaciones con los liberales o habrá que convocar a elecciones. Merkel dijo no tenerle miedo a esta segunda posibilidad. Lo cierto es que Alemania vive días de incertidumbre política que por ahora no han afectado a los mercados porque los inversores entienden que la economía no sufrirá por este escenario. De todas maneras, esa situación no podrá sostenerse por mucho tiempo. Y esta es una de las instancias en las que puede ganar protagonismo el presidente de Alemania, Franz-Walter Steinmeier, que puede pedirles a los partidos un nuevo esfuerzo para lograr un acuerdo y es, además, el que tiene la facultad de convocar a nuevas elecciones.