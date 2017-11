Dudas y muy pocos negocios por retrasos en las reformas

Por Luis Varela

Mientras la Bolsa de Nueva York no operó en conmemoración del Día de Acción de Gracias, el mercado financiero argentino vivió un día ciertamente complicado, lleno de pena por la explosión del submarino ARA San Juan. A su vez, el país entró en una zona de nebulosa en el Congreso, ya que por decisión del peronismo se postergó el tratamiento de la reforma laboral, al tiempo que para avanzar, el Gobierno aceptó modificar la fórmula de ajuste de las jubilaciones, por lo que el Senado produjo dictamen.

El lento deslizamiento que va mostrando la economía empieza a dejar entrever entre los analistas hasta ahora muy proclives al Gobierno que pasadas las elecciones, la sociedad empezará a reclamar resultados económicos concretos. Sin embargo, por tomar deuda sin parar y esperar que los números se pongan en línea con un potencial crecimiento de la economía, el tipo de cambio se va retrasando y eso complica a cada vez más sectores.

Hoy, sin el marco de referencia de Nueva York, el dólar sigue cediendo en Argentina: el oficial bajó 1 centavo hasta $ 17,74 y el blue achicó 4 centavos hasta $ 18,10, con el mayorista achicando otros tres centavos hasta $ 17,43, la menor cotización desde las elecciones legislativas. Y con el valor esperado para el dólar en el mercado en el nivel más bajo desde julio

Al mismo tiempo, medidos en pesos, el real terminó sin cambios en $ 5,40, el euro bajó 2 centavos hasta $ 20,62 y la libra perdió 6 centavos hasta $ 23,15. Con un panorama externo en el que, con feriado en Estados Unidos, continuó la baja del dólar contra casi todas las monedas.

Y, por lo que se ve hasta ahora, nada parece preparado para cambiar. La deuda total del país creció 19% en lo que va de este año, ya representa el 56,2% del PIB y el Gobierno acaba de oficializar en las últimas 24 horas la emisión de más deuda por US$ 1.050 millones.

Como si se tratara de un perro mordiéndose la cola, la permanente toma de deuda sigue retrasando el precio de la divisa, y eso tiene efectos colaterales muy negativos para la economía. Se multiplican los viajes de argentinos que hacen turismo en el exterior y, junto con eso, por inflación en dólares es cada vez más difícil exportar productos, mientras la importación inunda los estantes de los comercios.

Hoy mismo el Indec informó que en octubre hubo exportaciones por US$ 5.241 millones e importaciones por US$ 6.196 millones, por lo que el bache del mes pasado fue de US$ 955 millones y en lo que va de este año el rojo comercial trepa hasta casi US$ 6.200 millones, el saldo desfavorable más alto de todos los tiempos.

Semejante combo de noticias generó en el mercado local precios a la baja para casi todos los papeles, en un día con precios en general casi hipotéticos, porque los volúmenes operados fueron muy escasos, ya que el feriado neoyorquino hizo que los negocios fueran a media máquina.

Así, con pocos negocios, los bonos argentinos retrocedieron 0,2%, con el 74% de lo operado en títulos estatales transado en cinco títulos: el bono AY24 reunió el 47% de las operaciones y el DICP tuvo el 9%, en tanto que los bonos I20D7, AO20 y DICA tuvieron el 6% de los negocios cada uno.

Con esa estructura, se observaron subas para los bonos PBY22, SA18P, NF18, AMX8, I21J8 y BD2C0 y caídas para los bonos TVPY, PMN18, TVPAD, TVPP, TVPE, CEDI, AMX9, TVPA, PMD18, BPLDD y PARP, con los cupones muy afectados porque el Indec informó que en septiembre la economía creció 3,8% anual, pero en el año la expansión llega a apenas 2,5%.

En la Bolsa el clima tampoco fue de fiesta. El 70% de lo operado en acciones se transó en quince papeles: el Mercado de Valores de Buenos Aires (con la salida a negociación del 5% del paquete del BYMA en proceso) reunió nada menos que el 12% de todos los negocios, luego Comercial del Plata se quedó con el 9% de las operaciones, Banco Macro con el 8% y Loma Negra y Pampa Energía lograron el 5% cada una.

Así, repetimos sin Nueva York como faro, la Bolsa porteña operó el menor volumen desde mediados de setiembre (apenas $ 312 millones) y el índice Merval de papeles líderes bajó 0,13%.

Se registraron subas para TGLT, Casado, BYMA, Banco Macro, Celulosa, Santander, Supervielle, Hipotecario y Rosenbusch. Y se anotaron bajas en Quickfood, Francés, Cuyana, Oeste, Longvie, Introductora, Polledo, Ferrum, Boldt, Edenor, Consultatio, Aluar, Ledesma, Holcim, Semino, Carboclor y Petrolera del Conosur.

Con Wall Street ausente, la indefinición electoral siguió afectando a la Bolsa de Chile: bajó otro 1,74%. Al tiempo que hubo una baja del 0,1% en la Bolsa de San Pablo y del 0,2% en la de México.

Las commodities en general estuvieron con valores entre estables y en baja. El petróleo sigue firme, algo arriba de los US$ 58 por barril. El oro cerró sin cambios y hubo una baja del 0,6% para la onza de plata. Los metales básicos anotaron una suba en bloque del 0,5%. Se registró una baja del 0,9% para el bitcoin, con clima mixto para el resto de las criptomonedas. Y la soja, sin operaciones en Chicago, anotó una suba del 1% en Rosario.