Fernando Iglesias enojó a economistas liberales

Para sorpresa de propios y extraños, las principales críticas a las Macrinomics no provienen desde la heterodoxia (aunque hay críticas desde allí, por cierto) sino desde la ortodoxia. O, como prefieren autodenominarse quienes militan ese campo, liberales (o libertarios, como prefiere, por caso, Javier Milei). El enojo del Gobierno con ese sector del gremio económico es notorio y ascendente, pero sotto voce. Por más que quisieran, no quieren replicar viejas mañas.

Sin embargo, el futuro diputado Fernando Iglesias rompió esa pax tacita. En una provocativa columna en La Nación, critica los planteos de los que denomina “liberalotes”, a quienes trata de “necios” y de desconocer, grosso modo, cómo funcionan las cosas en el mundo real.

Y la respuesta no tardó en llegar. “Querido @FerIglesias hoy la pifiaste en La Nación. Cometiste al menos tres falacias”, escribió Agustín Etchebarne desde las Fundación Libertad y Progreso. La primera, dijo, es la “falacia ad hominem, el insulto al tratarnos de ‘liberalotes’; la segunda es la falacia del hombre de paja que consiste en caricaturizar y tergiversar el argumento del oponente y la tercera falacia que cometiste es la de la generalización: no todos los liberales tenemos idénticas propuestas”. Fue más allá, y dijo: “Descalificar al conjunto del liberalismo argentinos, utilizando falacias, es muy parecido a lo que hacía el kirchnerismo”.

“Raro lo de Fer Iglesias contra los liberalotes. Cuando en el PRO no le daban bola les caían bien los liberalotes”, twitteó @AlberdianoArg con una foto del diputado electo junto a dos referentes del liberalismo local: José Luis Espert y Roberto Cachanosky. El propio Cachanosky twitteó: “Confirmado, Cambiemos tiene su propio Brancatelli”. En esa misma línea escribió Miguel A. Boggiano. “Perdón @FerIglesias, pero imagino que no te querrás transformar en el Anibal Fernandez del macrismo, no? En la democracia, tenés que aceptar otras voces como las ‘liberalotas’. Imagino que buscamos (al igual que vos) el bien de la ARG. No somos el enemigo”, aseveró el CEO de Carta Financiera mientras que el más mediático de todos (Javier Milei) optó por los insultos y @Ziberial le dedicó un posteo en su blog.

