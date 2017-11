La demanda de Letes triplicó la oferta

La cartera que conduce Luis Caputo refinanció los US$ 900 millones de Letras del Tesoro que vencían, a través de títulos de renta fija a 217 y 357 días

La demanda de Letras del Tesoro (Letes) en dólares licitadas por el Ministerio de Finanzas triplicó la oferta, al alcanzar hoy la suma de US$ 3.243 millones contra los US$ 900 millones colocados entre títulos de renta fija a 217 y 357 días.

La licitación para adquirir US$ 450 millones en Letras a 217 días, que ofrecen una tasa de 2,84% nominal anual, recibió ofertas por US$ 2.073 millones, por lo que se adjudicó de manera directa a las ofertas de hasta US$ 50.000 y luego se aplicó un factor prorrateo del 19,14%.

Algo similar ocurrió con la licitación para las Letes a 357 días, que brinda un rendimiento de 3,09%, que recibió órdenes de compra por US$ 1.171 millones, y a la que se les aplicó un factor de prorrateo de 37,61%.

Con estos US$ 900 millones obtenidos se refinanciaron igual monto de Letes, que tenían un vencimiento de más corto plazo.