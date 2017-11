El déficit comercial se disparó y cerraría 2017 en US$ 8.000 M

Por Alejandro Radonjic

El comercio exterior mostró ciertas mejoras durante el mes pasado, aunque aún persisten tendencias preocupantes. Por el lado positivo figura, sin dudas, el repunte de las exportaciones: llegaron a US$ 5.241 millones, 10,8% más que en igual periodo de 2016. Si se trata de una tendencia o una anomalía estadística es algo que se verá recién en los próximos meses. Más positivo todavía fue el hecho de que las manufacturas industriales aumentaran 23,9%. Aun así, el desempeño acumulado en 2017 luce moderado, cuanto menos: las exportaciones avanzan apenas 1,8% (y solo 0,7% en cantidades) sobre un nivel de arranque que, además, es bajo. Por caso, Abeceb recordó ayer, en octubre, el país exportó lo mismo que en… 2009.

Por el lado negativo figura el déficit comercial, que fue de US$ 955 millones en octubre y de nada menos que US$ 6.115 en el 2017. Con ese ritmo, el desequilibrio va rumbo a la zona de los US$ 8.000 millones (o algo más, según Abeceb), casi duplicando la proyección que el propio Gobierno hiciera hace algunos meses en su Presupuesto: US$ 4.500 millones. Eso implica, además, más presión sobre las cuentas externas, también golpeadas por otros ítems y, en última instancia, sobre el valor de la moneda. Como recuerda LCG, esos US$ 8.000 millones estarán 40% por encima del peor año de la Convertibilidad. Una señal de atención clara.

En un lugar híbrido se encuentra la dinámica de las importaciones. Lo positivo es que volaron 29,5% el mes pasado (sumaron US$ 6.196 millones) mientras que lo negativo es exactamente eso mismo. Positivo porque Argentina tiene una economía cerrada (las importaciones sobre PIB son una de las más bajas del planeta) y debe abrirse (eso sí: gradualmente) y, además, porque uno de los rubros que lidera ese apetito importador son los bienes de capital (19,3%), sus piezas (14,7%) y los bienes intermedios (33,7%). A su vez, es negativo porque, en una economía que crece poco y no le sobra nada, semejante suba desplaza producción (y empleo) local potencial y sugiere que el dólar está atrasado.

Los US$ 8.000 millones de déficit a los que se llegaría están 40% por encima del peor año de la Convertibilidad

La visión experta

“La principal razón del rendimiento decepcionante de las exportaciones siguen siendo los productos primarios, que acumulan en diez meses una caída del 7% respecto de 2016. Como señal positiva, se evidencia que estas exportaciones subieron, en cantidades, 14,5% en octubre, aunque el efecto adverso de los precios (-9,4%) ubicaron al valor exportado apenas 3,6% por encima del mismo mes hace un año”, agregan en Abeceb.

Analizando las principales secciones del rubro, agrega ABECEB, se ven algunas reversiones respecto de la tendencia contractiva del 2017, como en los rubros semillas y frutos oleaginosos (subió 65% en octubre mientras que en 10 meses acumula una caída del 19%) y cereales (+7% versus -2%). Pescados y mariscos, por su parte, continúan con el buen dinamismo que registraron en lo que va del año y acumulan una suba del 22%.

Según Abeceb, el déficit comercial con Brasil será de US$ 9.000 millones en 2017 con importaciones creciendo por encima de 30% y exportaciones solo 4,3%

Impulsados nuevamente por el material de transporte (“el caballo de batalla de las exportaciones en 2017”, según Abeceb) las manufacturas de origen industrial subieron 23,9% y acumulan a diez meses una suba del 12,6%. Además del rubro mencionado (sube 20,7% en el año), traccionan la suba metales comunes (+41%) mientras que la industria química (segundo complejo exportador industrial) sigue rezagada (-4%).

Se destaca el crecimiento de las exportaciones a Brasil (+5,5% en diez meses) que se concentró en material de transporte y trigo. Por otro lado, dos tercios de la reducción de ventas de biodiesel a EE.UU. (US$ 189 millones menos) fueron compensadas con envíos a la Unión Europea, principalmente a los Países Bajos e Italia, una buena noticia para las perspectivas del sector.

En los agregados bilaterales, solo se vislumbra una dinámica sobresaliente de las exportaciones en el comercio con Chile (+15% en diez meses) con el impuso del maíz en grano. Las exportaciones hacia el Mercosur crecen en torno al promedio general (+2,2%), y entre las decepciones sobresalen las ventas a China (en particular las exportaciones de productos primarios, que caen 13%) y el Asean, con una caída del 12%. La mayor parte de las ventas a este bloque están compuestas por harina y pellets de soja y maíz.

Las exportaciones de automóviles fueron claves en el gran desempeño de las MOI, que explicaron 70% de la suba exportadora

Las importaciones

La fuerte suba de las importaciones, anotan en Abeceb, “respondió en gran medida a un fuerte aumento de las cantidades importadas (+25,5%) y un leve aumento de los precios de importación (+3,2%), especialmente en combustibles y metales”.

Con estos valores, los primeros diez meses del año acumulan un aumento de 18,9% en la importación, con 12% de aumento en cantidades y 6% de aumento en los precios. El promedio de importación mensual se acerca con estos valores a niveles de 2012 o 2013, “cercanos al record histórico de importación”.

Más allá de la fuerte suba de las importaciones vinculadas a la inversión, el rubro que más crece es el de automóviles: 78%

Más allá de la suba en los rubros vinculados con la inversión, como repiten en el Gobierno (ayer fue el turno de Francisco Cabrera), son los vehículos automotores de pasajeros (+76,8%) los que lideraron por amplio margen la suba de las importaciones. Eso, dicen en el Gobierno, comenzará a cambiar en 2018 cuando haya un mejor “matcheo” entre la demanda de los consumidores locales y las unidades que ensamblan las terminales. También fue importante la suba en las importaciones de bienes de consumo (38%).