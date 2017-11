Crece el rojo en servicios (pero suben las exportaciones)

En el primer semestre de 2017, se fueron U$S 5.200 millones más de los que ingresaron

El rojo de cuenta corriente se aceleró mucho en lo que va del 2017. Y, en particular, el rojo de la cuenta servicios también mostró una aceleración durante el primer semestre: las importaciones fueron más dinámicas que las exportaciones y crecieron 15,8% interanual, contra el 12,8% de las ventas al exterior.

Más exportaciones

Pero desde Ecolatina destacaron una novedad: por primera vez, desde la entrada al cepo cambiario, las exportaciones del sector mostraron una variación positiva. “El rojo de servicios se profundizó durante la primera mitad de 2017. El saldo negativo llegó a US$ 5.200 millones, contra poco más de US$ 4.300 millones en igual período de 2016 (+20% interanual). De esta manera, en términos del PIB volvió a evidenciar un leve avance: en el acumulado de los últimos doce meses, llegó a 1,6% del PIB, cuando en el mismo período de 2015 comparable, representó 1,5% “, señaló un informe publicado ayer por la consultora. Pero resaltaron: “Lo novedoso del dato del 2017 es no sólo que las ventas de servicios volvieron a crecer (+12,8% interanual en el acumulado a junio), sino que lo están haciendo a un ritmo mayor que el de los de bienes (+0,7% interanual en valores). Como resultado, las exportaciones de servicios representaron un cuarto de las divisas provenientes de las ventas de bienes, el mayor valor alcanzado en los últimos 20 años para un período como este”.

Y es que si bien en lo que va del año se registró un empeoramiento del rojo en servicios, lo cierto es que tanto el rojo en el sector como la dinámica negativa tienen una tendencia histórica. La vuelta a una variación positiva en las exportaciones es, en ese sentido, la novedad. Aun así desde Ecolatina aclaran: “Aunque resulta una buena noticia el crecimiento de las ventas de servicios al exterior (aumenta la capacidad exportadora del país), aún hoy el rojo de servicios continúa siendo un gran desafío, sobre todo en un contexto en que cada vez las actividades terciaras gana mayor peso dentro de la economía mundial”.

Sin tirar manteca al techo

Es justamente el rojo en servicios uno de los que lidera a su vez el negativo creciente que viene registrando la balanza de pagos y el mes a mes de los informes del MULC que publica todos los meses el BCRA (justamente hoy se publica el dato de octubre y se espera una nueva foto del flujo negativo de la cuenta corriente y la fuga). Y son esos rojos los que explican el nivel de endeudamiento que preocupa a algunos analistas (Ecolatina entre ellos, sin dudas, a juzgar por sus últimos informes), de cara a la incertidumbre que genera en cuanto a sostenibilidad del modelo.

El informe publicado ayer destaca la importancia del tipo de cambio atrasado en la dinámica de ventas y compras externas del sector servicios, aunque menciona que incluso en épocas de cambio competitivo se percibió deterioro de las cuentas.

En ese sentido, remarcó que cuando el cambio se pone competitivo el sector turístico exporta (representa un tercio de las exportaciones de servicios) más. Y lo mismo sucede con los servicios profesionales (otro tercio de las ventas). Pero más reactivas aun al tipo de cambio son las importaciones. Esa tendencia se revirtió en 2016: “En el caso del 2016, por distintos motivos, sin embargo esta contracción de las importaciones no se evidenció, de hecho las compras crecieron 10,3%, e incluso hoy continúan creciendo”.