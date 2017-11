Con complicaciones, Cambiemos define la agenda de extraordinarias

Por Mariano Espina

En un mes y diez días el oficialismo buscará aprobar al menos seis proyectos económicos trascendentes y varias prórrogas de impuestos. El Ejecutivo terminó de definir ayer el tablero junto a los diputados y senadores que seguirán en funciones y también con los electos. Surgieron algunos contratiempos que Cambiemos busca corregir, y advierte sobre otras complicidades que pueden surgir en los próximos días.

El viaje cegetista (Héctor Daer y Juan Carlos Schmid) al Vaticano postergó la voluntad de Cambiemos de aprobar hoy el dictamen del proyecto laboral. No se canceló de todas formas la reunión de la comisión que contará con la presencia de Jorge Triaca, ministro de Trabajo. La CGT participará del debate este martes, lo hará junto a la CTA. El jueves, y en la misma comisión -incluirá a Presupuesto y Hacienda- estarán Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne, ministros del Interior y de Hacienda, respectivamente, para defender el Pacto Fiscal y la reforma previsional. Están invitados varios gobernadores por la oposición.

El objetivo de aprobar la próxima semana el proyecto de reforma laboral deberá esperar al menos siete días más. La comisión de Trabajo y Previsión Social la preside Daniel Lovera, del Peronismo Pampeano, sindicalista y de constante diálogo con el gobernador Carlos Verna. Alineado a su vez a Miguel Angel Pichetto.

“Son temas que involucran a toda la sociedad, por lo que hay que tener tranquilidad, transparencia y esperar que todos vengan a opinar”, afirmó ayer Lovera, en contra de lo que hubiesen querido escuchar en la Casa Rosada. “Yo no veo que estén las condiciones para que todos los actores que tienen que venir a opinar puedan hacerlo en un solo día”, agregó. Lovera participó el último miércoles de la cumbre que reunió a gobernadores previo a cerrar el Pacto Fiscal. Salió apurado y enojado, le preocupaba la incorporación de la reforma previsional dentro del gran acuerdo. Su enojo surgía desde el costo político que genera un proyecto de ese tipo. Porque, quienes deben votar el proyecto son los legisladores, y no los mandatarios.

El vicepresidente de la comisión es Alfredo Martínez, de Cambiemos por la UCR y de Tierra del Fuego. No es justamente el radical más alineado al Gobierno. En diálogo con El Economista, Martínez aseguró que comparte la visión de Lovera de esperar a que estén todos los protagonistas presentes para dar inicio al debate. Afirmó, a su vez, que “le provoca ruido” el nuevo sistema para actualizar los aumentos en los haberes jubilatorios. Según el proyecto del Ejecutivo, sería por inflación y ajustado al crecimiento del PIB. Martínez sostiene que, si bien buena parte de estos proyectos ya fueron consensuados con los gobernadores, no implica que no puedan recibir modificaciones en el paso por el Congreso, asegurando que hay cosas que aún están abiertas.

Un antecedente reciente preocupa en la mesa de negociaciones del oficialismo en el Congreso. Se trata de la división que hubo en el núcleo de Pichetto en el rápido tratamiento que se le quiso dar a la reforma del Ministerio Público Fiscal, ahora en suspenso hasta en tanto no se logren nuevos acuerdos.

En la otra cámara, la de Diputados, esperan el Presupuesto 2018, la Reforma Tributaria, prórrogas al Impuesto al Cheque y al revalúo, a lo que se sumarán luego lo que arribe con media sanción del Senado. Pero esperarán hasta que se integren los diputados electos y buscarán trámites exprés luego del 10 de diciembre. El 14 de diciembre, el 20 y el 28, son las fechas en las que el Gobierno imagina aprobar todo el paquete, que estará incluido en el decreto de convocatoria a extraordinarias que firmará el presidente Mauricio Macri en los próximos días.

Los principales ministros recibieron ayer en Casa Rosada a los diputados y senadores de Cambiemos. Aquellos que seguirán en el Congreso y también los electos, que formarán parte de los debates de los proyectos en cuestión. El encuentro lo organizó Paula Bertol, secretaria de Relaciones Parlamentarias, y lo encabezó Marcos Peña, jefe de Gabinete. Frigerio informó acerca del Pacto Fiscal y Triaca se encargó de la reforma laboral. Emilio Basavilbaso fue el que comunicó sobre los cambios en la Anses mientras que Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, disertó sobre la reforma tributaria.