Con cambios, avanza la reforma previsional en el Senado

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda dictaminaron hoy tres proyectos clave para el Gobierno de Cambiemos: la reforma previsional, el proyecto de responsabilidad fiscal y el de Consenso Fiscal, aquel que se acordó con 23 jurisdicciones. Fue tras escuchar a más de diez gobernadores y ante la presencia de los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Nicolás Dujovne (Hacienda) y Jorge Triaca (Trabajo).

La próxima semana se tratarán en el recinto, con grandes posibilidades de que reciban la media sanción y sean girados a Diputados.

Se acordó una actualización de los haberes 70% según el IPC y 30% según el RIPTE, un índice que calcula el aumento de la remuneración imponible promedio de los trabajadores en actividad

La principal discusión se dio alrededor del ajuste a los haberes jubilatorios. El Gobierno había propuesto una actualización según la inflación más un porcentaje (criticado de “muy bajo” por la oposición) del PIB. Fue criticado por varios sectores de la oposición y finalmente avanzó una propuesta del bloque PJ-FpV, conducido por Miguel Ángel Pichetto. Con el acuerdo de los ministros presentes, lo que se estableció es que la actualización de los haberes será el 70% según el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y el 30% según el RIPTE (un índice que calcula el aumento de la remuneración imponible promedio de los trabajadores en actividad). De todas formas, deberá ser aprobado la próxima semana en el recinto.

Hubo respaldo también para avanzar con el aval al Consenso Fiscal, firmado el jueves pasado entre el presidente Mauricio Macri, veintidós gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Estuvo presente el único gobernador que no firmó el acuerdo, Alberto Rodríguez Saá, por San Luis, que ratificó su posición en contra del Consenso Fiscal e intimó a la administración nacional a que le pague la deuda. “San Luis no firmó ni va a firmar el Consenso Fiscal porque implica desistir de los procesos judiciales respecto al régimen de coparticipación sin ninguna compensación a cambio”, aseguró. Luego fue el turno de María Eugenia Vidal, gobernadora bonaerense, que le contestó: “No sólo tenemos que pensar en cada una de nuestras provincias, tenemos que pensarnos como Nación. Este acuerdo es bueno porque no hay Gobierno sano sin administración sana”.