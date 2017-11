Con baja fluctuación, el dólar cerró la semana a $ 17,77

El precio del dólar recortó otro centavo hoy y cerró la semana a $ 17,77 para la venta al público, dos centavos menos que en el cierre del viernes pasado. En la plaza mayorista, la divisa cerró sin variaciones.

Así, en el mercado minorista, el tipo de cambio quedó en $ 17,31 para la compra y $ 17,77 para la venta, de acuerdo con el precio promedio relevado por el BCRA.

En el Banco Nación, el dólar billete cerró sin cambios en $ 17,30 y $ 17,70 compra/venta respectivamente, el mismo valor que registró a lo largo de la semana.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó la jornada en los mismos niveles de ayer, a $ 17,38 comprador y $ 17,48 vendedor y, así, a lo largo de la semana perdió un centavo respecto del cierre del viernes pasado.

“La rueda de hoy mostró una marcada estabilidad de la cotización del dólar que operó con muy reducida fluctuación”, indicó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio.

“En el último día de la semana y en un escenario positivo desde el punto de vista político tras el acuerdo de pacto fiscal entre el Gobierno y los gobernadores, el mercado de cambios operó mostrando equilibrio entre la oferta y la demanda”, señaló Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios. Para el analista, “esto quedó demostrado porque la volatilidad del tipo de cambio resultó dentro de un estrecho rango, que fue entre un mínimo de $ 17,46 y un máximo de $ 17,50”.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 570,2 millones y en el de futuros del MAE apenas US$ 2 millones. En el mercado de futuros del Rofex, se operaron US$ 320 millones, de los cuales el 40% fue a fin de mes a $ 17,63. El plazo más largo operado fue marzo de 2018 a $ 19,09. En general todos los plazos de este mercado cayeron un promedio de 2 centavos.