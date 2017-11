“La agenda ambiental es un compromiso de todas las áreas del Gobierno”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo hoy que en materia de política energética el Gobierno “está demostrando que se podía ir hacia un esquema más justo, más solidario y más sustentable”, y señaló que la agenda ambiental “es un compromiso de todas las áreas” de la administración.

Peña expuso esta mañana en la apertura de la 2° Jornada Nacional de Eficiencia Energética, que se desarrolla en el auditorio de la sede ejecutiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricios, con el objetivo de evaluar la marcha del plan que el Ejecutivo presentó sobre esta temática el año pasado, así como las perspectivas acerca de su evolución. A lo largo de dos jornadas se analizarán también experiencias internacionales sobre sistemas de gestión de energía, el rol del financiamiento para alcanzar metas y el uso de tecnologías sustentables para la industria, entre otros temas.

El Jefe de Gabinete recordó que al comienzo de la gestión hace dos años en las reuniones con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, “hablábamos de la crisis y de la emergencia eléctrica” y destacó que a la hora de afrontar ese desafío “se planteó una hoja de ruta que se está cumpliendo”.

Peña remarcó que la agenda ambiental requiere de un Estado que trabaje “como un equipo y no como compartimentos estancos como muchas veces se dio”, porque “así no se logran los resultados”. “También hay que trabajar como un solo equipo con las provincias y los municipios. Entender que las divisiones políticas y las territoriales sólo existen para ordenar el sistema político, pero no para ordenar la vida de los ciudadanos”, agregó.

“La idea artificial de que no había escasez de la energía y que era ilimitada y no tenía ningún costo, generaba un enorme daño ambiental”, dijo Peña

Sostuvo que “todos tenemos que estar trabajando juntos en lograr una agenda de desarrollo compartida como la que expresó el presidente Macri hace poco tiempo en el CCK con el mensaje de los consensos básicos”. “Y acá uno de esos consensos básicos en su momento fue la posibilidad de un pacto general energético que marcara esa ruta de hoja donde todos pudieran aportar y hacer las transformaciones”, señaló.

El funcionario dijo que está claro, además, que “la agenda de la sustentabilidad energética tiene que ver también con una cuestión de solidaridad entre nosotros, ya que no nos alcanza la energía para las necesidades que tenemos hoy como país. Pero también de solidaridad con aquellos que no acceden a los beneficios de la energía en nuestro país y sobre todo, lo más importante, de solidaridad, inteligencia y generosidad con nuestros hijos y nietos, para dejarles un planeta mejor que no esté comprometiendo sus recursos y poniendo en riesgo la vida humana”.

Advirtió que “la idea artificial de que no había escasez de la energía y que era ilimitada y no tenía ningún costo, generaba un enorme daño ambiental. Pero también un daño social que tenemos que revertir con mucha honestidad, compromiso y transparencia para ir logrando esos resultados que nos vayan llevando a un mejor uso de nuestras energías”.

Por su parte, el ministro Aranguren señaló que “recibimos el sector energético en crisis y, por lo tanto, nos vimos ante la necesidad de enfrentarla” y de trabajar para “generar las condiciones” que permitieran un cambio de situación.

“Fue así como inmediatamente de asumir nuestro Gobierno, declaramos la emergencia eléctrica y estamos a semanas nomás de terminarla, pero no porque termine la necesidad de reconocer un cambio en la manera que tenemos que administrar la energía, sino que ésta es una etapa que refuerza la necesidad de ese cambio”, sostuvo.

El desarrollo de las jornadas nacionales de Eficiencia Energética es una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, que conduce Andrea Heins. El evento reúne a representantes de ministerios y organismos oficiales ligados a la temática energética, de empresas distribuidoras y transportadores de gas y electricidad, entes reguladores, asociaciones y ONG del sector, especialistas, académicos y a las principales cámaras vinculadas con la actividad.