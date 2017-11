En 2017, ya se emitió por más de US$ 60.000 M

Las emisiones de deuda en moneda extranjera, en lo que va del 2017, superaron ya los US$ 60.000 millones y se consolidaron muy por encima de lo que se emitió en la totalidad de 2016, año en el que de por sí hubo mucho endeudamiento. El Gobierno nNacional emitió en moneda extranjera, en lo que va del año, por US$ 52.527 millones.

El dato fue publicado por el Observatorio de la Deuda del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITEFGA) y toma en cuenta las emisiones de la Nación, las provincias y las empresas privadas. Si bien el endeudamiento se realiza tanto en dólares como en pesos, el número de las emisiones realizadas específicamente en pesos es clave: como el Estado no emite dólares, es por ello que se puede generar en algún momento una incapacidad potencial de pagar las obligaciones. Esta potencialidad cobra fuerza en un contexto de creciente aceleración del rojo de cuenta corriente en la balanza de pagos.

En total las emisiones de deuda en dólares de empresas, Estados provinciales y Nación llegaron a US$ 61.606 millones y, aun con un poquito de margen para crecer en lo que queda del año, están a punto de superar en US$ 10.000 M a las de la totalidad 2016, que fue de US$ 52.653 M.

La pública

Dentro de esta dinámica el que más preocupa es el endeudamiento del Sector Público Nacional. Si bien desde el Gobierno se señala que está para cubrir el rojo fiscal, y así financiar una reducción gradual que no tenga que generar recortes masivos del gasto público, lo cierto es que las cuentas fiscales son en moneda nacional. Es decir que aun si estuviera solucionada la cuestión fiscal todavía quedaría la necesidad de cubrir el creciente rojo externo.

En lo que va del año, sumando emisiones en pesos y en dólares, tal como destacó ITE-FGA, hubo endeudamiento por US$ 72.640 millones. De ellas, nada menos que US$ 52.527 M corresponden al Gobierno. Es decir, el 85,3%.

Octubre Aun así, octubre fue “uno de los meses con menor actividad en lo que val año”, sostuvo el informe del Observatorio de la Deuda. Y detalló: “El Gobierno Nacional llevó a cabo emisiones por un total de US$ 3.014 M. Al desagregar por monedas, el endeudamiento en dólares estuvo explicado en su totalidad por la emisión de Letras del Tesoro por US$ 1.621 M, mientras que en moneda nacional llevó a cabo una ampliación del Bono de la Nación Argentina 2022 por US$ 1.298 M, sumado a una ampliación del Bono de la Nación Argentina 2019 por US$ 77 M, colocado al Banco Nación y una Letra por US$ 17 M”.

En el sector privado hubo una emisión conjunta, en moneda extranjera, por parte de Generación Mediterránea S.A. (GEMSA) y la Central Térmica Roca S.A (CTR) por US$ 77 M.