¿Se aceleró la inflación en septiembre?

Como es costumbre, unos días antes de que el Indec difunda su veredicto nominal a través del IPC, los privados van anticipando sus estimaciones para el mes que pasó. Y las noticias de septiembre prendieron luces de alarma, o debería, en el BCRA y en el Gobierno. Sobre todo, los informes de FIEL y Economía & Regiones que, más allá de sus diferencias, muestran una aceleración de la inflación y una reversión del proceso de desinflación de los últimos meses.

El informe de FIEL detectó una suba de 3,8% en la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de la Ciudad durante el mes pasado. “La Canasta Básica Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires que indica el nivel de ingreso mínimo que un adulto equivalente debe tener para no ser considerado indigente, registró en septiembre un aumento de 3,8%. En los últimos 12 meses el incremento alcanzó al 19,4% revirtiendo la tendencia decreciente que se venía observando desde el cuarto trimestre del año pasado”, informó el influyente think-tank, sin profundizar en las causas de dicha aceleración.

A su vez, la Canasta Básica Total (CBT), la que defina la línea de pobreza, exhibió un avance de nada menos que 2,5%.

Por otro lado, Economía & Regiones detectó una inflación de 1,7% y una “core” de 2,3%. “El proceso desinflacionario, al menos por ahora, continúa abortado”, dijo, categórico, el informe.

“La inflación ‘core’ fue superior a la general porque todos los bienes y servicios suben relativo al aumento de regulados/tarifas. De hecho, lo que más aumentó fue Indumentaria (+5,05%) que se explica por la mayor demanda del cambio de temporada (primavera/verano), aportando al índice +0,4 punto. Del otro lado, dentro de los regulados, la medicina prepaga fue el único servicio regulado que se incrementó en septiembre. La medicina prepaga aumentó un +5% en septiembre, incidiendo en el rubro medicina en +4.58%, y aportando al índice +0,27 punto. A su vez, otros rubros tales como educación (+3,45%), vivienda (+2,81%), aportaron al índice solamente +0,07; +0,37; +0,01 y +0,01 punto, respectivamente”, explicaron.

¿Qué podemos esperar de la inflación para lo que queda de 2017? “Los meses siguientes hasta finalizar 2017 y adentrarnos en 2018 no serían fáciles en materias de precios (…) En el mejor de los casos, y según nuestras estimaciones, la inflación promediaría +1,5% para los últimos cuatro meses del año, lo cual implicaría que la inflación cerraría en 22,6% interanual en diciembre, incumpliéndose la meta por +5,6 puntos porcentuales”, dicen en E&R, basándose en los ajustes por venir en los precios regulados (y aquellos ya no más regulados, como las naftas), la inercia que muestran todos los demás capítulos del IPC y, por último, pero no menos importante, el principal motivo detrás de la reversión de la desinflación: una política fiscal que no acompaña. “Las expectativas de inflación no bajan porque el déficit fiscal prácticamente no se achica, y el BCRA debe seguir emitiendo continuamente más o menos lo mismo para asistir al Tesoro”, sostienen.