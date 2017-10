Finanzas licitará US$ 800 millones en Letes

El Ministerio de Finanzas licitará US$ 800 millones en Letras del Tesoro en dólares, en dos ediciones, una a 209 días y la otra a 364 días, como parte de su plan de financiamiento.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes y finalizará a las 15 del miércoles en la que los interesados deberán informar los montos a adquirir de estos dos títulos.

Tendrán que indicar únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal ya que las Letras a 209 días tienen un precio de suscripción de US$ 984,11 por cada US$ 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,82%. En tanto, para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de US$ 970,01 por cada US$ 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%.

De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letes, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta US$ 50.000.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses y el tipo de cambio será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del martes 24 de octubre.