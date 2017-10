Abad: “No hay derechos si no se pagan impuestos”

El director ejecutivo de la AAFIP, Alberto Abad, expuso ayer en el 16º Congreso Tributario, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA y se refirió a la importancia de encarar una agenda que le apunte fuerte a la evasión para seguir mejorando la recaudación tributaria y también, así, los resultados fiscales, una de las principales apuestas del Ministerio de Hacienda.

En ese sentido, Abad fue claro: “Los derechos se financian con los impuestos. No hay derecho si no hay financiamiento. Si la recaudación no funciona, olvidémonos de los derechos. Al final de todo es muy fácil. El gasto público se financia con impuestos, deuda o emisión. Y lo único que sirve son los impuestos. El resto es pan para hoy y hambre para mañana”.

Y afirmó: “Nos quejamos de que hay una presión tributaria, que si la hay es porque hay gasto público. Hay que financiar una participación del Estado que es gigantesca. Hay que pagar planes sociales, porque hay 30% de pobreza, jubilaciones y hay empresas no competitivas”.

En ese sentido, Abad dijo que hace falta integridad en todos los actores. “Sólo si tenemos más integridad y se contribuye y se cumple se pueden financiar los derechos. Tiene que haber un poco más de obligaciones”, expresó.

El incumplimiento

Abad presentó el Mapa del Incumplimiento, con el que la AFIP busca dar cuenta de que “los argentinos tienen un nivel de informalidad y comportamientos inadecuados gigantesco, desde el más chico hasta el más grande”. El mapa mostró seis ejes de actividades de incumplimiento y brindó algunos detalles que la AFIP busca y buscará atacar en adelante.

“Por un lado está la evasión previsional, en la que participan sectores como el de transporte, construcción, las ferias, las cooperativas de trabajo, que a veces ocultan relaciones de dependencia, también frigoríficos y servicios. También está la facturación apócrifa, que es usada por universidades, sindicatos y por el sector primario, pero también por el sector construcción y el transporte. Después, hacen retenciones indebidas el comercio, el fútbol, el petróleo, la minería y el transporte”, detalló.

Y continuó: “Y en cuarto lugar hacen evasión impositiva las alimenticias, las tabacaleras, el juego, financieras, los frigoríficos, el petróleo y la minería. Tenemos problemas de fiscalidad internacional en la industria pero también en petróleo, minería, sector primario y en financieras y servicios. Por último, el contrabando está en las textiles, en joyería y en electrónica. Pero a la vez estas últimas tres están también en la facturación apócrifa, la evasión previsional y la evasión impositiva”.

Más control

Sobre esta cuestión Abad concluyó que “Argentina tiene una telaraña de informalidad e incumplimiento. Nos tenemos que preguntar por qué pasa esto”.

Y ejemplificó el camino de la AFIP para combatir el problema: “Con este mapa hacemos algunas acciones de control. El de la carne fue uno de los más exitosos y es, además de la mejora en la actividad, la explicación para el incremento en la recaudación. Lo teníamos identificado con un porcentaje de evasión entre el 40% y el 50%. En 2018 vamos a ir por el sector avícola, la pesca y la frutihorticultura”.