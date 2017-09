Vidal e intendentes, cumbre en San Isidro

La gobernadora María Eugenia Vidal reunirá el viernes a los intendentes de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires para evaluar la situación del espacio luego de las elecciones primarias y trazar esbozos de campaña. Será el viernes, en San Isidro, a partir de las 9. Con la presencia del secretario de Comunicación bonaerense, Federico Suárez, y del jefe de Gabinete, Federico Salvai, como principales organizadores. El foro de jefe comunales tendrá su foto numerosa para dar muestra de “unidad en la acción” y “bajada de línea” respecto de lo que se espera de ellos en la disputa territorial por el voto.

Distinta fue la imagen de ayer, en la reunión prevista entre funcionarios de Vidal y los intendentes de la provincia. Sólo un puñado de jefes comunales de la primera, tercera y octava sección electoral participaron del encuentro con el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, para dialogar sobre el Fondo de Infraestructura Municipal.

Los intendentes de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador desistieron de la invitación, a modo de mensaje de descontento con el Gobierno de Vidal y de crítica por el reparto de fondos y recursos provinciales. “Quieren hablar de obras para el año que viene y no dan respuestas lo que tenemos parado hace dos años. Tenemos un plan de viviendas parado hace dos años y no nos atienden el teléfono. Nosotros buscamos tener un diálogo y discusión sana. Nos llaman para la foto y realmente no tenemos respuestas”, se lamentó el intendente de Ensenada, Mario Secco, en declaraciones al portal Infocielo.