Una carta con olor a derrota

La carta de Cristina Kirchner difundida ayer ratificó la estrategia de campaña que anticipó en el acto que se realizó en La Plata para festejar su triunfo en las primarias. Pero es, claramente, el mensaje de alguien que cree que está perdiendo las elecciones y que recurre a consignas que no aparecen identificadas con su trayectoria política, como la convocatoria al diálogo.

El cuestionamiento al ajuste económico que a su juicio llevó adelante el Gobierno de Mauricio Macri fue el eje de su discurso de cara a las primarias. Ahora también incorpora una advertencia por la profundización de ese ajuste que llegaría después de octubre. Recordando la estrategia de Daniel Scioli en 2015, la expresidenta afirma que Macri no muestra sus intenciones en campaña y, por eso, convoca a un acuerdo opositor para impedir que el Gobierno siga adelante con su estrategia. No hay elementos para suponer que aquello que no funcionó hace dos años lo haga ahora.

A los temas económicos que fueron el eje de su discurso para las primarias, Cristina le agregó más elementos políticos con sesgo institucional. En su carta se refiere varias veces a la necesidad de preservar el Estado de Derecho y de unir a la oposición para enfrentar la concentración de poder oficialista. Está dirigido a lograr apoyo entre aquellos que se inclinaron por Sergio Massa y, sobre todo, a Florencio Randazzo en las primarias. Al ampliar su mensaje a otros temas, aunque tenga baja credibilidad en muchos de ellos, Cristina espera convocar a nuevos votantes. Por otra parte, otras figuras de la oposición, a los que teóricamente convocó Cristina aunque sin nombrarlos, se apuraron en rechazar la invitación al diálogo.