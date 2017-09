Tasas altas potencian un mayor ingreso de divisas y condenan al dólar

La tranquilidad del dólar y las elevadas tasas en pesos que pagan instrumentos como las Lebac volvieron a ser demasiado tentadoras para los ahorristas. Se dice en la city que volvieron decididamente las apuestas por el tan mentado carry trade o bicicleta financiera. No es extraño ya que las Lebac pagan hasta 10 puntos más que la inflación proyectada y, al tener en cuenta que el dólar electoral estará relativamente quieto (y las proyecciones para fin de año estarían en torno a $ 18), la ganancia en moneda dura es imbatible.

Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal, comentó que “en pesos la atención sigue focalizada sobre las Lebac”. La participación recomendada de estas letras en una cartera se ubica entre 20-30%. “En este mercado seguimos creyendo que se concentrará la intervención del BCRA con el fin de controlar las presiones inflacionarias, y dentro lógicamente de una esperada política monetaria contractiva”, agregó el especialista.

Por eso, se espera que hoy haya una nueva reunión del Comité de Política Monetaria y que la entidad no modifique la tasa de referencia en el 26,25% anual. “Aunque, yendo un poco más allá, no se puede descartar que exista cierta probabilidad (menos igual desde nuestra posición) de que la suba”, añadió Gardiner.

Con este panorama de tasas altas y dólar “freezado” es que ayer el mercado cambiario se mostró otra vez bajista. El dólar mayorista comenzó la semana con una baja de 5 centavos, la tercera caída consecutiva. Cerró a $ 17,05/17,15 (compra y venta respectivamente). “La divisa norteamericana operó todo el día con marcada debilidad y con una baja que se aceleró en la última hora de operaciones. La oferta de divisas se mantiene muy activa y no encontró resistencia en la demanda, con bajas que la llevaron a niveles de mediados de agosto”, indicó Gustavo Quintana, operador de PR Cambios. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 426,58 millones y en futuros del MAE se hicieron sólo US$ 7 millones.

Con respecto al dólar minorista, se negoció a $ 17,46 en promedio según surge de la habitual encuesta que realiza el BCRA entre las principales entidades bancarias del microcentro porteño. Esto marcó un retroceso de dos centavos con respecto al precio de la semana pasada. En la City el precio máximo ofrecido por una entidad al público no varió en las últimas siete ruedas hábiles y se mantuvo en $ 17,60 (ICBC). Por su parte, en el circuito marginal el blue se ofreció a $ 17,87, según se desprende las operaciones que se realizan en el canal informal.

Todo indicaría que las apuestas por las tasas altas se mantendrán. No son pocos los operadores que recomiendan estar parados en pesos hasta por lo menos fin de año. Saben que Reconquista 266 no tiene margen para bajar las tasas en este escenario en donde está operando para lograr una inflación del 10% en 2018. Por eso, la política restrictiva se mantendrá. Algo que depara ganancias interesantes para los “ciclistas financieros” que, luego de las PASO, volvieron con cierto temor. Ahora, cuentan en las mesas de dinero, el panorama está despejado y son cada vez más los que suman apuestas por las Lebac.