El superávit comercial con Israel creció 27,3% en 2016

Durante los primeros siete meses de 2017, las exportaciones argentinas hacia Israel alcanzaron los US$ 110 millones, 9,5% menos que las del mismo período de 2016. Las importaciones argentinas desde Israel, en tanto, fueron de US$ 71 millones (+12,3%). De esta forma, el superávit comercial argentino con Israel se redujo 33,2% interanual durante el período enero-julio, al llegar a US$ 39 millones.