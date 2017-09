El stock de Lebac superó por primera vez el billón de pesos

Durante agosto la base monetaria se incrementó -punta a punta- $ 15.256 millones. En comparación con un año atrás creció 27,3% prácticamente en línea con el mes previo, cuando había alcanzado su menor ritmo de crecimiento de 2017.

El factor más expansivo de la base monetaria fue la compra de divisas al sector público, por un monto de $ 36.700 millones (más de US$ 2.100 millones). Según un informe de Econviews, entre los principales ingresos de divisas se puede destacar una parte del Repo con bancos privados por US$ 2.690 millones a comienzos de mes, el bono atado a la tasa de política monetaria y las Letes (US$ 1.700 millones entre ambos conceptos). Por otra parte, los pases y redescuentos expandieron la base por $ 33.900 millones, ya que se desarmó la posición en pases pasivos a favor de las Lebac, que tienen una tasa más atractiva.

El principal factor de contracción fue la esterilización del BCRA vía Lebac por un monto de $ 27.700 millones, el menor en lo que va del año. En el mes, la entidad intervino activamente en el mercado secundario vendiendo títulos y continuó elevando los rendimientos de los instrumentos con respecto a la licitación primaria. La novedad estuvo en que la pendiente de dichos instrumentos se volvió levemente positiva.

De todas formas, el stock nominal de Letras del BCRA superó por primera vez el billón de pesos y registra un incremento interanual del 60,3%, de acuerdo con datos dados a conocer el lunes por la autoridad monetaria. El BCRA informó que el 31 de agosto las Lebac alcanzaron un valor efectivo de colocación de$ 927.089 millones y uno nominal de $ 1.002.958 millones, superiores a la base monetaria en 10,6% y 19,6%, respectivamente.

La próxima licitación de Lebac está prevista para el martes 19 de septiembre, con el antecedente de la ocurrida el 15 de agosto en la que el BCRA renovó el 84,7% del monto total del vencimiento de $ 534.983 millones.

El segundo elemento contractivo del mes pasado fue la seguidilla de ventas de divisas al sector privado previa a las PASO, que comenzó el 28 de julio y constituyó la primera intervención vendedora del BCRA desde el Brexit. La entidad intervino vendiendo divisas por US$ 1.500 millones en agosto, siendo el 9 de ese mes el día récord de ventas alcanzando US$ 584 millones, el mayor monto desde octubre 2015. Una vez conocidos los resultados de las elecciones, no volvió a intervenir. De este modo, el monto esterilizado fue similar al de las Lebacs, por $ 27.200 millones.

En cuanto a asistencia al Tesoro, en el mes no se otorgaron ni Adelantos Transitorios ni Utilidades, con lo cual todavía faltan $ 54.200 millones por transferir por ambos conceptos hasta fin de año de los $ 150.000 millones estipulados en el Programa Financiero. En términos reales, en agosto tanto la base monetaria como el M2 privado -circulante en poder del público, cuentas corrientes y cajas de ahorro del sector privado- siguieron creciendo en términos interanuales, pero se contrajeron en el mes a mes ya que agosto es usualmente contractivo. “A medida que se consolida la recuperación económica, los agregados monetarios muestran una evolución acorde”, asegura Econviews.