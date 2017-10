El rojo de cuenta corriente se duplicó en un año

Yéndose a los extremos, en la actualidad hay dos humores dominantes entre los analistas: están los eufóricos y los que, en algún punto, están preocupados. Entre las preocupaciones se destaca la del balance de pagos: ayer el Indec publicó el del segundo trimestre, que más que duplicó su déficit de cuenta corriente y dio US$ 5.954 millones.

Preocupaciones

El economista Martín Alfie afirmó: “EMAE bonito y balance de pagos preocupante. Dos caras de una misma moneda. No está de moda el alarmismo, pero no pequemos de optimismo. Si te preocupaba la insostenibilidad del kirchnerismo por falta de divisas, tiene que hacerte ruido la dificultad de este modelo de generarlas genuinamente”.

En la misma línea se mostró el economista jefe de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, tras ser consultado por El Economista: “Me preocupa. El déficit de cuenta corriente se duplicó en un año. Tenemos no sólo déficit de servicios y de rentas, y en rentas ahora tenés los intereses en dólares por el endeudamiento y también giro de utilidades de las empresas, sino que ahora se le suma el déficit de bienes. Y es un rojo importante. La cuenta corriente puede cerrar el año en 4 puntos del PIB. Es un déficit muy grande. La de bienes puede terminar con un déficit de 1 punto del PIB. Este tema es el talón de Aquiles, una señal de alerta”.

Y agregó: “ Hoy partís de un nivel bajo de deuda y podés acumular. El riesgo país sigue bajando. Es probable que no pase nada. Pero dependés del endeudamiento. Para ver un déficit tan grande tenés que remontarte a la convertibilidad. Hoy hay importaciones para inversión pero también estás comprando autos afuera y estás viajando al exterior, que es un gasto que no es productivo y no genera condiciones para el repago. En Argentina la mayoría de las veces que seguiste este camino, cuando conseguiste dólares de afuera pensaste que la restricción externa no era relevante, no hiciste la tarea de fondo y te relajaste y sabemos cómo termina”.

El director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Andrés Asiain, explicó: “Ahora que hay dólares por la deuda liberaron las importaciones, tanto las que son para insumos para la producción como las que compiten con la producción nacional. Y eso profundizó el déficit en un contexto internacional difícil para salir a exportar”.

El rojo

El balance de pagos del segundo trimestre, publicado ayer por el Indec, mostró un rojo de US$ 5.954 millones en la cuenta corriente. El del mismo período de 2016 había sido de US$ 2.780 millones, es decir, que se más que duplicó en tan sólo doce meses. Este nuevo dato negativo estuvo explicado por una balanza de servicios (donde manda el turismo al exterior) que dio un rojo de US$ 2.119 millones y por un ingreso primario (intereses de la deuda y remisión de utilidades) que marcó un déficit de US$ 3.259 millones. Pero sobre todo se destacó la balanza de bienes, que se volvió negativa. Había dado positiva en US$ 1.779 millones en el segundo trimestre de 2016 y, en cambio, dio rojo de US$ 835 millones en el segundo trimestre de este año.

El financiamiento

La contrapartida de esta salida de divisas fue la cuenta financiera, que “registró ingresos por US$ 6.376 millones, explicados por la emisión neta de pasivos, US$ 7.541 millones”, tal los datos del informe publicado ayer por el Indec.