Pese a las tasas en 27%, el BCRA no aflojará su política restrictiva

No habrá novedades este martes cuando el BCRA vuelva a decidir qué hará con las tasas de interés. Las intervenciones en el mercado secundario de Lebac, llevando las tasas hasta 27%, muestran que la decisión oficial no cambió: tolerencia cero a la inflación. La idea de Federico Sturzenegger es clara en el sentido de querer doblegar las expectativas que, aún hoy, no están alineadas a los deseos de Reconquista 266. Para el titular del BCRA, la inflación tiene que seguir bajando para que, el año próximo, obtener la meta de 10% no sea tan costoso. El techo de 17% para este año no se logrará, y es por eso que el BCRA no quiere perder credibilidad al fallar dos años seguidos en sus objetivos de inflación.

Por lo pronto, la entidad no tocará este martes las tasas de los pases. Además, ese mismo día el Indec difundirá el IPC correspondiente a agosto. Se estima que habrá rondado en torno a 1,4%. Sea como fuere, marcará otra reducción en la tasa mensual de inflación que, si bien es positiva, aún está un poco más lejos de los deseos de 1% mensual para el último trimestre del año. Será difícil por los incrementos pautados para después de las elecciones como prepagas, gas, electricidad y transporte. Por eso es que el BCRA sabe que no puede relajar en lo más mínimo la política de tasas altas. Además, porque no logró doblegar las expectativas de los agentes económicos.

Las visiones

En el último REM, la encuesta a economistas que conduce mensualmente el BCRA, el consenso de los analistas volvió a revisar al alza las expectativas de inflación para el año entrante. Se espera para agosto de 2018 un aumento anual de 17,2% y para fin de año se proyecta una inflación de 15,7%; cada vez más lejos de la meta (cota máxima: 12%) a la que aspira Sturzenegger. “El deterioro de las expectativas inflacionarias obliga al BCRA a mantener una política monetaria fuertemente restrictiva”, dice Federico Muñoz. Las actuales tasas de interés de las Lebac (en torno al 27% en el mercado secundario) son diez puntos porcentuales superiores a la inflación esperada de ahora a un año. “Nunca antes la tasa de interés real fue tan alta; o, lo que es lo mismo, nunca antes la política monetaria fue tan contractiva. Pese a ello, Sturzenegger no logra persuadir a los economistas de que la inflación convergerá a la meta pautada”, agrega el economista.

Y dice que en este punto, entra a tallar otra cuestión: es muy probable que las metas de inflación que se propuso alcanzar el BCRA hayan sido demasiado exigentes. Sturzenegger anunció en septiembre del año pasado, cuando la inflación anual superaba el 40%, que se proponía alcanzar una inflación de un dígito a fines de 2018 o, a más tardar, a comienzos de 2019. Sin embargo, recuerda, la experiencia internacional sugiere que los procesos de desinflación desde esos niveles suelen llevar bastante más tiempo. En efecto, una investigación del FMI sobre 35 episodios de inflación moderada (de entre 10% y 40% anual), concluyó que en 30 casos llevó más de cuatro años bajar la inflación a un dígito. El BCRA se propuso alcanzar este objetivo en poco más de dos años.

“La política monetaria continúa mostrando un sesgo expansivo como lo viene haciendo desde noviembre de 2016, ya que la cantidad de dinero viene aumentando a un mayor ritmo de lo que crece su demanda, generándose un sobrante por exceso de oferta monetaria”, señaló un informe de Economía & Regiones. Según la consultora, ese sobrante si no es “limpiado por las buenas” vía colocación de Lebac, pases o ventas de dólares, “impediría que la inflación se desacelere, y cerraríamos 2017 con una inflación interanual en torno al 23%”, seis puntos porcentuales por encima de la meta oficial del 17 por ciento. “No hay ningún cambio en la política monetaria que nos haga pensar que la inflación general bajará a niveles alineados con la meta si hace 14 meses que se encuentra en 1,7/1,8% mensual”, sentenció E&R.