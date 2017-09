PBA exportó US$ 11.028 M en 2017

En julio, las exportaciones de la provincia de Buenos Aires crecieron 2,9% respecto al mismo mes del año anterior y alcanzaron los US$ 1.684 millones. En orden de importancia según la participación en las ventas externas totales, las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) se incrementaron en 17,1%; las de Manufacturas de Origen Agroindustrial (MOA) se redujeron 8,8%; las de productos primarios cayeron 10,5% y las de combustibles y energía tuvieron un alza sensacional de 51,4%.

En el acumulado del año, las exportaciones originadas en territorio bonaerense totalizaron US$ 11.028 millones, lo que representa un crecimiento de 3,9% respecto al mismo período del 2016. En términos de volumen, sin embargo, se observó una caída del 2,2%.

El perfil industrial de las exportaciones bonaerenses se manifiesta en la participación del 49,9% que la provincia tiene en el valor de las MOI argentinas. Estas últimas, concentraron el 45,3% del total de las ventas externas bonaerenses, registrando un aumento interanual de 10,3%. Siguieron en importancia dentro del valor de las exportaciones provinciales las MOA, con una participación del 28%; los productos primarios con 22,9% y combustibles y energía con el 3,8%. Los capítulos tuvieron variaciones interanuales acumuladas de -0,1%, -7,9% y 63,3%, respectivamente.

Dentro de los productos primarios, el rubro de mayor importancia fue cereales (US$ 1.541 millones) con una variación negativa de 0,2% en el acumulado. En las MOA, el rubro residuos y desperdicios de la industria alimentaria resultó el de mayor peso y registró una caída de 5,7%, con US$ 892 millones en ventas. En las MOI, los rubros principales fueron material de transporte terrestre (US$ 2.341 millones) con un alza de 17,6% y productos químicos y conexos (US$ 1.162 millones) con una caída del 9,2%.