Pérdidas generalizadas en la Bolsa: el Merval cayó 2,11%

Los papeles líderes cayeron 2,11% en la Bolsa de Comercio porteña, en una rueda con pérdidas generalizadas en el panel Merval, mientras los bonos soberanos también anotaron mayoría de bajas en línea con el dólar mayorista, que cerró a $ 17,10.

Bolsa

“El mercado de renta variable había subido mucho en las ultimas semanas, y un descanso era el evento mas probable en el corto plazo”, mencionó Eduardo Fernández, de Rava Sociedad de Bolsa. Así, el Merval bajó a 23.559,66 puntos, con pérdidas destacadas para Transener (4,9%) y Transportadora de Gas del Norte (4,44%). Se negociaron $ 429,90 millones y las dos acciones más activas de la jornada fueron Petrobras Brasil y ByMA con el 9% de participación cada una.

De esta forma, el panel líder cede 0,2% en el mes y suma 39% en el año. “Los activos financieros una vez más buscan inclinarse por una toma de ganancias, la cual resulta no sólo oportuna, sino también saludable tras las fuertes apreciaciones acumuladas post-PASO y ante la llegada de mejores datos económicos”, completó el analista Gustavo Ber.

Transener (4,9%) e Indupa (4,7%) anotaron las mayores bajas, mientras que Petrolera del Cono Sur (18,2%) y Havanna (4,85%) fueron las que más subieron

En el mercado de renta fija, el BONAR 2020 cayó 0,38% a $ 1.959 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 perdió 0,38% a $ 2.022. “Los bonos denominados en dólares siguieron bajando de la mano de la suba de tasas en EE.UU. (al menos 4 bps) y al cierre perdían US$ 0,75 en promedio. El dato de inflación estuvo dentro de lo esperado y tuvo moderado efecto positivo sobre los precios de la deuda con CER”, destacó María Laura Segura, del Grupo SBS.

Dólar

La cotización del dólar a nivel minorista mantuvo la tendencia a la baja de los días previos pero hoy retrocedió nueve centavos y cerró a un promedio de $ 16,91 para la compra y $ 17,37 para la venta, según el relevamiento del Banco Central. En el segmento mayorista, la divisa también operó en baja y terminó a $ 17,10 vendedor. En tanto, en el mercado informal el denominado blue se vendió a $ 17,88.

“Con la cuarta baja consecutiva experimentada por el dólar en el mercado local, acumula una caída de diecisiete centavos producto de la presión ejercida por una oferta estimulada por el rearmado de portafolios de inversión nominados en moneda doméstica”, señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

“Era de esperar una baja del precio del dólar, ya que hoy y mañana se licitan Letes a 182 días por US$ 600 millones”, consideró Izzo

“Era de esperar una baja del precio del dólar, ya que hoy y mañana se licitan Letes a 182 días por US$ 600 millones”, consideró Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. En el mercado secundario de Lebac, la tasa de la posición más corta -vence la próxima semana- subió a la zona de 30%, mientras el resto rendía en torno de 27%.

El volumen operado fue hoy de US$ 436 millones en el mercado de contado (spot), mientras en los futuros se transaron US$ 106 millones en el MAE y US$ 476 millones en el Rofex.

Granos

En el MATBA, la soja para entrega a mayo de 2018 cedió US$ 1,60 a 256 US$/TN; el maíz para abril de 2018 cayó US$ 1,50 a 147 US$/TN; y el trigo para enero de 2018 mejoró US$ 1 a 162,50 US$/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 0,33% y cerró a US$ 48,23 el barril, impulsado por informes de la OPEP que dan cuenta de un aumento en el consumo de crudo para el año que viene. En tanto, el barril de Brent para entrega en noviembre terminó en el mercado de futuros londinense a US$ 54,27, un alza del 0,79% respecto de la sesión anterior.

Oro

El metal precioso bajó 0,2% a US$ 1.329 la onza troy en Londres.