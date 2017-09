Con bajo volumen de negocios, el Merval subió 0,2%

El índice Merval subió hoy 0,2%, en 24.066,49 puntos, en una jornada con un moderado volumen de negocios. Por su parte, el dólar cayó dos centavos a $ 17,46 en el segmento minorista.

Bolsa

La Bolsa porteña marcó hoy dos momentos en términos de operación. El primero (hasta el mediodía) mostró una fuerte suba a tono con lo que pasaba en los principales mercados internacionales. En el segundo la característica dominante fue vendedora, lo que incluyó la posibilidad de que el indicador líder quedará neutro. En el panel líder, los principales avances se dieron en las acciones de Telecom (3,71%), San Miguel (2,41%) y Aluar (1,97%).

“Como decíamos la semana pasada, el mercado en general necesitaba un descanso, dado que las acciones venían delatando una corrección según el análisis técnico, al menos para el corto plazo”, recordó el analista Eduardo Fernández, de Rava Bursátil. El especialista subrayó que “sí hubo alzas muy importantes en el panel general”, donde se destacaron las subas de Solvay Indupa (+22%) y Carboclor (+11,61%). Según Fernández, “como el panel líder se encuentra relativamente bien valuado, los inversores más especulativos, ahora salieron a la caza de oportunidades”.

“En un día con muy poca concentración en las operaciones, se negociaron $ 422 millones, superando el promedio de operaciones del mes. Luego del anuncio de que emitirá acciones, GGAL fue el papel que más bajó en el Panel Líder con el 2,82% de retroceso”, destacó María Laura Segura, del Grupo SBS.

En el segmento de renta fija, donde el volumen de negocios volvió a superar los $ 12.000 millones, el Índice de Bonos elaborado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) bajó 0,27%, impulsado por el retroceso de 2,30% en la Letra del Tesoro nacional en dólares que vence en diciembre próximo, y una caída de 1,46% en el Discount en pesos.

Segura apuntó que “las tasas de los bonos de 10 y 30 años en EE.UU. subieron alrededor de 7 bps y los bonos denominados en dólares más largos registraron bajas de entre US$ 0,25 y US$ 0,50. Las Lebac, sin cambios, siguen siendo lo más atractivo entre los activos en pesos”.

En Wall Street, entre los papeles de firmas argentinas que cotizan a través de ADR se destacaron Ternium y Telecom, con subas de 11,25% y 4,24%, respectivamente.

Dólar

La cotización del dólar en el segmento minorista retrocedió hoy dos centavos, al cerrar a un promedio de $ 17 para la compra y $ 17,46 para la venta, según el promedio relevado en las principales entidades bancarias por el Banco Central. En la plaza mayorista, también se negoció a la baja y terminó a $ 17,16 para la venta.

“La divisa norteamericana operó todo el día con marcada debilidad y con una baja que se aceleró en la última hora de operaciones”, señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, para luego agregar que “la oferta de divisas se mantiene muy activa y no encontró resistencia en la demanda, con bajas que la llevaron a niveles de mediados de agosto”.

El volumen operado bajó hoy a US$ 426,60 millones en el mercado de contado (spot), mientras en los futuros se transaron US$ 7 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y US$ 157 millones en el Rofex.

Granos

En el MATBA, la soja para entrega a mayo de 2018 cedió 50 centavos a 257,60 US$/TN. El maíz para abril de 2018 cayó 50 centavos a 148,50 US$/TN. El trigo para enero de 2018 sumó US$ 1,50 a 161,50 US$/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 1,24% y cerró a US$ 48,07 el barril, mientras siguen reanudando sus operaciones las refinerías estadounidenses tras los últimos inconvenientes climáticos. En tanto, el barril de Brent para entrega en noviembre terminó en el mercado de futuros londinense a US$ 53,84, un alza de 0,11% respecto de la sesión anterior.

Oro

El metal precioso bajó 1,4% a US$ 1.327 la onza troy en Londres.