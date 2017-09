El Merval cortó su racha récord y cayó 0,96% por una toma de ganancias generalizada

Los papeles líderes cayeron hoy 0,96% en la Bolsa de Comercio porteña, presionados a la baja por una toma de ganancias generalizada, pero igualmente el Merval logró sostener los 24.000 puntos. El dólar cerró una semana de bajo movimiento sin variaciones respecto de la rueda de ayer.

Bolsa

El índice de acciones líderes bajó a 24.021,82 puntos en la Bolsa doméstica, que con bajo volumen negoció $ 320,60 millones en acciones, con pérdidas destacadas para Telecom (3%), Petrobras Brasil (2,75%) y Tenaris (2,13%). El papel más activo de la rueda fue Pampa Energía con el 11% de participación. De esta forma, el Merval suma 2% en el mes y 42,1% en el año.

“Tras siete ruedas de subas consecutivas, llegó al segmento de renta variable local una razonable toma de ganancias. El mercado en general venía adelatando, a través del análisis técnico, que un ajuste era necesario para el corto plazo, dado el alto nivel de sobrecompra que registraban varios ADR en el exterior. Además, se notaba que algunos papeles ya habían encontrado niveles óptimos de valuación”, señaló Eduardo Fernández, de Rava Bursátil.

Fernández agregó que “Si a esto le sumamos que el precio internacional del petróleo observó una importante caída, retomando el sendero bajista de mediano plazo, teníamos todos los elementos necesarios para que las acciones efectuaran un descanso justo y necesario”.

Grupo Clarín (3,87%) y Esmeralda (3,87%) anotaron las mayores bajas, mientras Indupa (12,22%) y Domec (8,33%) fueron las que más subieron

En el mercado de renta fija, el BONAR 2020 avanzó 0,1% a $ 1.967 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 avanzó 0,25% a $ 2.040. “Los títulos públicos en dólares arrancaron en baja (cayeron US$ 0,50), pero al final del día se habían recuperado y cerraron sin cambios”, destacó María Laura Segura, del Grupo SBS. Mientras que el Ministerio de Finanzas anunció que emitirá Letes a 182 días por US$ 600 millones y a 378 días por US$ 400 millones.

Dólar

El dólar se mantuvo estable hoy respecto del cierre de ayer y terminó a $ 17,02 para al compra y $ 17,48 para la venta, mientras que en la semana bajó tres centavos. En el segmento mayorista tampoco registró cambios y cotizó a $ 17,10 comprador y $ 17,20 vendedor, los mismos valores registrados en el final de ayer.

“La primera semana plena de septiembre terminó con el dólar (mayorista) sin cambios respecto de los valores anotados en el final del viernes último, un período de estabilidad que no se repite desde la tercera semana de diciembre del año 2014”, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

“El dólar por ahora estará, visto los cierres desde el primer día de setiembre hasta hoy, oscilando en una banda entre $ 17,20 y $ 17,25 y esto da previsibilidad para las colocaciones en pesos cortas”, planteó Izzo

“La evolución del tipo de cambio volvió a cristalizarse en un rango bastante alejado de los máximos históricos y mantiene los pronósticos de escasas chances de reacción significativa, recreando las condiciones que alimentaron el apetito por el armado de portafolios de inversión en activos locales”, agregó Quintana.

En tanto, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, dijo que “el dólar por ahora estará, visto los cierres desde el primer día de setiembre hasta hoy, oscilando en una banda entre $ 17,20 y $ 17,25 y esto da previsibilidad para las colocaciones en pesos cortas”.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 481,2 millones y en el de futuros del MAE US$ 20 millones. En los futuros del Rofex, se pactaron US$ 390 millones, de los cuales el 50% se pactó para fin de setiembre a $ 17,42. El plazo más largo fue diciembre a $ 18,39.

Granos

En el MATBA, la soja para entrega a mayo de 2018 cedió US$ 1,70 a 258,10 US$/TN. El maíz para abril de 2018 cayó US$ 1 a 149 US$/TN. El trigo para enero de 2018 sumó 50 centavos a 160 US$/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó 3,28% y cerró a US$ 47,48 el barril arrastrado por la incertidumbre que despierta el potencial impacto del huracán Irma mientras sigue avanzando hacia Florida. En tanto, el Brent para entrega en noviembre finalizó en el mercado de futuros londinense a US$ 53,78, una baja de 1,17% respecto de la sesión anterior.

Oro

El metal precioso ganó 0,1% a US$ 1.346,60 la onza troy en Londres.