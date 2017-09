Con un nuevo récord, el Merval acumuló su séptima suba consecutiva

Los papeles líderes subieron hoy 0,35% en la Bolsa de Comercio porteña, impulsados por las acciones vinculadas con la actividad económica, mientras los bonos soberanos operaron con pérdidas leves en línea con el retroceso del dólar mayorista, que cayó a $ 17,20.

“Los operadores siguen apostando a que un favorable resultado electoral en octubre junto a más señales de reactivación económica contribuirán a continuar impulsando una convergencia hacia las valuaciones regionales, con Brasil siendo la próxima escala”, mencionó el analista bursátil Gustavo Ber.

Bolsa

El Merval avanzó a 24.248,52 puntos en la rueda de hoy, con ganancias destacadas para Aluar (4,55%), Siderar (2,07%) y Holcim (1,53%). Bolsa doméstica negoció $ 491 millones en acciones, un volumen que se ubicó dentro del promedio pero con marcada selectividad. De esta forma, el panel líder gana 3% en el mes y 43,3% en el año.

La acción más activa fue Petrobras Brasil con el 12% del total operado

“Uno de los papeles con mejor performance dentro de la nomina líder fue la acción de Aluar, que se despachó con avance del 4,55%, gracias a la presentación de un muy buen segundo trimestre de 2017. Por el período abril-junio reportó una utilidad neta de $ 574 millones, que se compara contra una utilidad neta de $ 398 millones obtenida a igual trimestre del año anterior”, explicó Eduardo Ferández, de Rava Bursátil.

Indupa (13,64%) y Ferrum (6,95%) anotaron las mayores alzas, mientras Esmeralda (6,7%) y Telefónica (2,63%) fueron las que más perdieron.

“Con ayuda de la baja de tasas en EE.UU., los bonos en dólares avanzaron entre US$ 0,50 y US$ 0,75 en la parte media y larga de la curva. Los bonos con ajuste CER con precios debilitados siguen incrementando rendimientos”, destacó María Laura Segura, del Grupo SBS. Mientras, el BONAR 2020 cayó 0,15% a $ 1.965 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 perdió 0,27% a $ 2.035.

Dólar

El dólar minorista volvió hoy a retroceder un centavo y cerró la jornada en $ 17,02 para la compra $ 17,48 para la venta, con lo que suma tres jornadas consecutivos en baja. Por su parte, en el segmento mayorista la divisa retrocedió 1 centavo y medio respecto a la víspera, al cerrar en $ 17,10 comprador y $ 17,20 vendedor.

“Las condiciones actuales del mercado de cambios recrearon el escenario observado durante gran parte del primer semestre, lapso en el cual el precio del dólar se mantuvo con un bajo ritmo de actualización, potenciando nuevamente los beneficios de las colocaciones en activos y moneda doméstica”, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

En tanto, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, apuntó que “el mercado de cambios registró una caída del volumen operado del 20% respecto de ayer, con el dólar mayorista ofertado por bancos, exportadores y algunos inversores con la estrategia de pasarse a pesos”, que en el mercado secundario de Lebac tiene un rendimiento en torno del 27%.

El volumen operado se limitó hoy a US$ 365 millones en el mercado de contado (spot), mientras en los futuros se transaron US$ 60 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y US$ 315 millones en el Rofex.

Granos

En el MATBA, la soja para entrega a mayo de 2018 cedió 10 centavos a 259,80 US$/TN. El maíz para abril de 2018 ganó 50 centavos a 150 US$/TN. El trigo para enero de 2018 sumó US$ 2 a 159,50 US$/TN.

Petróleo

El crudo bajó 0,14% a US$ 49,09 por barril de la variedad WTI, en una jornada en que se conoció que las reservas petroleras de EE.UU. subieron 4,6 millones de barriles.

Oro

El metal precioso ganó 0,82% a US$ 1.345,30 la onza troy en Londres.