Nuevo récord del Merval: sumó 0,57% impulsado por las petroleras

El Merval no detiene su marcha al ritmo de los records. Los papeles líderes subieron hoy 0,57% en la Bolsa de Comercio porteña, impulsados por las acciones petroleras y aquellas vinculadas con la actividad económica, mientras los bonos soberanos operaron con pérdidas leves en sintonía con la baja del dólar que se vendió a $ 17,49 en bancos y casas de cambio.

Bolsa

El Merval avanzó a 24.161,80 puntos, con ganancias destacadas para Petrobras Brasil (3,5%), Holcim (2,3%) y Tenaris (1%). Se negociaron $ 539 millones en acciones. Así, gana 2,6% en el mes y 42,8% en el año. El panel líder “logró hilar otro sucesivo récord por encima de los 24.000 puntos, impulsado por algunas energéticas y papeles asociados a la actividad económica”, afirmó el analista bursátil Gustavo Ber.

Eduardo Fernández, de Rava Bursátil, destacó que “en una jornada con mas volumen, y con una marcada selectividad, los papeles lideres continuaron escalando posiciones. Los inversores siguen optimistas con el mercado en general, mas que nada porque se apuesta a que el oficialismo podría obtener un mejor resultado en las elecciones de octubre. Por otro lado todos los días vienen saliendo datos positivos sobre la economía”.

“En la jornada, volvió a destacarse Petrobras Brasil que acumuló el 11% de las transacciones y tuvo una suba del 3,56% (la mayor del Panel Líder). La segunda acción más activa de la jornada fue BYMA con el 9% del total operado”, subrayó María Laura Segura, del Grupo SBS.

Longvie (13,17%) y Autopistas del Oeste (6,37%) anotaron las mayores alzas, mientras Petrolera del Cono Sur (4,43%) y Grupo Clarín (3,25%) fueron las que más perdieron.

En el mercado de renta fija, “los bonos denominados en dólares de la parte larga de la curva retrocedieron borrando la ganancia de la jornada anterior. Los bonos con CER estuvieron activos, pero los precio no se recuperan”, apuntó Segura. En tanto, el BONAR 2020 cayó 0,7% a $ 1.964 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 perdió 0,3% a $ 2.039.

Dólar

El dólar retrocedió 5 centavos en el segmento minorista, debido a un incremento en la oferta por los ingresos de divisas del agro y cierto abandono de posiciones dolarizadas de los inversores ante los altos rendimientos en pesos. El promedio del precio operado fue de $ 17,03 para la compra y $ 17,49 para la venta.

En el segmento mayorista, también se produjo un recorte de dos centavos y medio en el tipo de cambio, que dejó al dólar en $ 17,11 y $ 17,21 para las puntas compradora y vendedora, respectivamente.

“Hoy se notó más oferta de dólares por parte de exportadores cerealeros, que llevan ya registrada la cuarta suba consecutiva del precio de la soja”, dijo Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. Aunque remarcó que “hay que tener en cuenta que se agregaron algunos inversores vendiendo la divisa para obtener pesos por el alto rendimiento que obtienen colocando en el mercado secundario” de Lebac (alrededor del 27%), “debido a la estabilización de la cotización del dólar desde que comenzó el mes”.

El volumen operado que alcanzó los US$ 457,2 millones en el segmento de contado y US$ 26 millones en el de futuros del MAE. En el Rofex, se operaron US$ 663 millones.

Granos

En el MATBA, la soja para entrega a mayo de 2018 ganó 90 centavos a 259,90 US$/TN; el maíz para abril de 2018 ganó 50 centavos a 149,50 US$/TN; el trigo para enero de 2018 sumó US$ 1,70 a 157,50 US$/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 1,03% y cerró a US$ 49,16 el barril, mientras continúan recuperándose las operaciones de las refinerías del Golfo del México tras el paso del huracán Harvey. En tanto, el barril de Brent para entrega en noviembre terminó en el mercado de futuros de londinense a US$ 54,21, con un alza de 1,55% respecto de la sesión anterior.

Oro

El metal precioso ganó 0,3% a US$ 1.334,40 la onza troy en Londres.