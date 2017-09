El Merval sigue de récord y ya quebró los 24.000 puntos

El índice Merval superó hoy, por primera vez en su historia, los 24 mil puntos, al operar con una suba de 1,34%, a contramano de las bajas generalizadas en las bolsas europeas y en Wall Street, e impulsado por factores domésticos, como los incipientes datos macroeconómicos positivos, y por la recuperación en Brasil. El dólar se mantuvo estable, en una jornada con bajo movimiento.

Bolsa

“Llamó la atención la suba, dado que se dio bajo un contexto de importantes caídas en los mercados de referencia; por caso Wall Street finalizó con bajas promedio del 0,90% en sus principales índices bursátiles, que resultaron afectados por las tensiones geopolíticas, principalmente en Corea del Norte”, dijo Eduardo Fernández, de Rava Sociedad de Bolsa.

El panel líder subió 1,34% y cerró en 24.025,94 puntos, en una rueda en que el volumen de operaciones se mantuvo dentro del promedio, con $ 493 millones operados. Los avances más importantes en la bolsa local se dieron en los papeles de Tenaris, que avanzó 4,01% y tuvo negocios por $ 36,5 millones; seguidos por Telecom, con una suba de 3,75% y un volumen de $ 18,7 millones; y Petrobras Brasil, con una mejora de 2,85% y operaciones por $ 53,6 millones.

Las principales bajas correspondieron a las acciones de Juan Minetti (1,36%); Consultatio (1,21%); y Agrometal (0,77).

“El mercado sigue en un ciclo alcista post elecciones, todavía hay recorrido por delante ya que los drivers que están siendo considerados para la suba son internos. Claramente, se ve la poca correlación con los mercados de afuera”, explicó Ramiro Marra, analista de Bull Market Brokers.

Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, apuntó que el récord responde “a una combinación perfecta de factores”. “El resultado electoral de las PASO, seguido por la tracción positiva que genera Brasil, en donde se esta viviendo una fiesta bursátil, y, por último, por los buenos datos económicos que empezaron a mostrarse en los balances de las empresas”, explicó.

Sin embargo, Fernández sostuvo que “desde lo técnico, vuelve a estar latente la posibilidad de una toma de beneficios para el corto plazo dado el alto nivel de sobre compra que viene arrastrando el Merval”, pero aclaró que “de no mediar ningún ajuste, este indicador podría ir en busca del ambicioso objetivo de los 25.000 puntos”.

En el mercado de renta fija, “los bonos denominados en dólares continuaron con la tendencia alcista y registraron avances de US$ 0,75 en promedio para la parte larga de la curva. Los bonos con CER siguen incrementando rendimientos y el margen sobre inflación supera los 500 bps (salvo en el caso del Descuento)”, destacó María Laura Segura, del Grupo SBS. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas incrementó la emisión de Bonar 2024 en US$ 5.000 millones con destino a operaciones de venta y recompra a futuro.

Dólar

El dólar minorista cerró hoy sin cambios respecto a la víspera, al cerrar en $ 17,07 para la compra y $ 17,54 para la venta minorista, en una rueda con bajo volumen de negocios, donde se registró un aumento de ingresos desde el sector agroexportador. En el segmento mayorista, se produjo una suba de apenas un centavo, para cerrar en $ 17,14 comprador y $ 17,24 vendedor. Mientras que en el mercado paralelo, se ofreció a $ 18,10.

“Las ventas de los principales exportadores se incrementaron durante la semana anterior y se presentan otra vez como un factor determinante para alimentar un flujo positivo de ingresos que justifica la baja reacción del tipo de cambio en los últimos días”, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron ayer que las empresas del sector liquidaron US$ 572,10 millones entre el 28 de agosto y el 1 de setiembre, casi 50% más que en la semana previa

“La oferta de dólares se hizo intensa en el final y recortó la suba registrada a media mañana que llegó a exhibir picos de $ 17,29 y mínimos en $ 17,24”, agregó.

El volumen de negocios alcanzó los US$ 357,3 millones en el segmento de contado y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 99,3 millones. En el Rofex, se operaron US$ 443 millones.

Granos

En el MATBA, la soja para entrega a mayo de 2018 ganó US$ 2,50 a 259 US$/TN. El maíz para abril de 2018 ganó US$ 1 a 149 US$/TN. El trigo para enero de 2018 bajó US$ 1 a 160 US$/TN.

Petróleo

El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparó hoy 2,89% y cerró a US$ 48,66, su nivel más alto en un mes, después de que las refinerías del Golfo de México volvieran a la normalidad tras el paso del huracán Harvey. En tanto, el barril de Brent para entrega en noviembre cerró en el mercado de futuros londinense a US$ 53,38, un alza de 1,98% respecto de la sesión anterior.

Oro

El metal precioso ganó 1,02% a US$ 1.338,40 la onza troy en Londres.