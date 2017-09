Pese a la baja actividad por el feriado en EE.UU., el Merval renovó su récord

El índice Merval registró hoy un nuevo incremento del 0,29% que lo coloca en un nuevo máximo nominal histórico, a pesar de la escasa actividad debido al feriado en Estados Unidos por la celebración local del Día del Trabajo. El dólar, también con muy bajo movimiento, tuvo una leve alza respecto del cierre del viernes.

Bolsa

El Merval tuvo a “las energéticas entre los papeles más firmes, que compensaron a los bancos dentro de un marco de selectividad, aunque bajo un reducido volumen, como es habitual a raíz del feriado en EE.UU.”, destacó el analista Gustavo Ber.

Así, el panel líder subió a 23.726,20 puntos en la Bolsa de Comercio porteña, que negoció $ 198 millones en acciones (48% menos que lo observado el viernes pasado), con ganancias destacadas para Edenor (2,77%) y Transportadora de Gas del Sur (2,74%). El papel más activo del día fue BYMA con el 12% del total operado y una suba del 0,46%.

“Desde lo técnico vuelve a estar latente la posibilidad de una leve corrección de corto plazo, dado el alto nivel de sobre compra que viene arrastrando este indicador. De ser seguir avanzando, el Merval tiene por delante la muy fuerte resistencia de los 25.000 puntos”, consideró Eduardo Fernández, de Rava Bursátil.

Garovaglio (5,11%) y Boldt (4,65%) anotaron las mayores alzas, mientras Domec (3,91%) y Petrolera del Cono Sur (3,36%) fueron las que más perdieron

Por su parte, “el mercado de títulos públicos no tuvo actividad relevante sin la guía de los precios del mercado norteamericano”, remarcó María Laura Segura, del Grupo SBS.

Dólar

En una plaza signada por el bajo volumen de operaciones, la moneda estadounidense cerró a $ 17,08 para la compra y $ 17,54 para la venta, en el promedio de bancos y casas de cambio relevados por el Central.

“El feriado de hoy en EE.UU. tuvo consecuencia directa en el volumen de operaciones, que se redujo significativamente”, comentó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios. El dólar mayorista ganó 3 centavos para cerrar en $ 17,23 para la venta, en una rueda en que se negociaron US$ 204 millones en el mercado de contado (spot), mientras en los futuros se transaron US$ 9,7 millones en el MAE y US$ 344,7 millones en el ROFEX.

Granos

En el MATBA, la soja para entrega a mayo de 2018 bajó 50 centavos a 254,5 US$/TN. El maíz para abril de 2018 avanzó 50 centavos a 148 US$/TN. El trigo para enero de 2018 avanzó 40 centavos a 156,50 US$/TN.

Petróleo

El barril de petróleo Brent para entrega en noviembre cerró hoy en el mercado de futuros londinense en US$ 52,34, una baja del 0,77% respecto de la sesión anterior. Fue una jornada en la que la atención del mercado continuó centrada en los daños provocados por la tormenta Harvey en refinerías y plantas de extracción estadounidenses.

Oro

El metal precioso ganó 0,66% a US$ 1.334 la onza troy en Londres.