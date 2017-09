Massa apuesta a los que no votaron

Con un perfil bajo, y esperando agazapado el lanzamiento formal de la campaña, Sergio Massa insiste en un “camino diferente” por fuera “del odio y la venganza”. El candidato a senador por 1País enfrentará en estos meses la difícil tarea de evitar la polarización y retener el 15% obtenido en las PASO.

“Tenemos el desafío de convencer a todos los que no votaron ni a uno ni a otros y convocar a quienes no fueron a votar planteándoles la importancia de que en el Congreso tengamos la posibilidad de cambiar la economía, el sistema jubilatorio sin ponernos en el lugar del odio, la revancha”, agregó el tigrense en un comunicado. Desde 1País sostienen que será difícil que sectores del electorado que votaron por Cambiemos o Unidad Ciudadana salgan en octubre de la polarización. También estiman complicado poder captar voto randazzista, pese a que la candidatura de Florencio Randazzo explica en parte la fuga de votos que sufrió el massismo. En cuanto a los que no participaron de las primarias, cerca de Massa razonan que se debe a que no los entusiasma ni una de las dos principales fuerzas.

El ausente es, de todas formas, deseo de todas las fuerzas políticas. En Cambiemos, con sondeos en mano, estiman que la participación crecerá al menos dos puntos y alcanzará el 80% y sostienen que, en un clima más polarizado, ese voto se lo dividirán entre el Gobierno y Unidad Ciudadana, con ventaja en favor de Esteban Bullrich.

“Creo que vamos a crecer como fuerza política y vamos a generar una alternativa para darle al argentino la posibilidad de elegir bien el voto”, asegura el tigrense en otro pasaje del comunicado, a la vez que pide “usar el voto para discutir las mejoras de los jóvenes en el mercado de trabajo para mostrarles que tienen futuro y que no bajen los brazos”.

Massa retomó este fin de semana los recorridos en San Miguel del Monte y Florentino Ameghino. Su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer, estuvo por Bolívar con el equipo del GEN y declarando que, lejos de peronizarse, lo que Massa debe hacer de acá en adelante es armar un frente “como el de Macri pero progresista”.