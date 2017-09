Macri reinauguró el aeropuerto tucumano

El presidente Mauricio Macri encabezó hoy el acto de inauguración de las obras de ampliación de la pista del aeropuerto de Tucumán “Teniente General Benjamín Matienzo” y remarcó que la modernización de la terminal aérea permitirá incrementar el caudal de pasajeros, las operaciones de carga y el flujo de turistas, generará “más trabajo para toda la gente”.

“Mi compromiso con los tucumanos es total y no sólo desde el afecto, que es mucho y profundo”, dijo Macri, quien recordó que se ocupó “personalmente” de que se abra el mercado de limón para Tucumán en Estados Unidos.

“También me he ocupado de aumentar el corte de bioetanol en nafta para que todos los productores de caña tengan el equilibrio que necesitaban, y por suerte eso ha generado nuevas inversiones”, puntualizó. En ese sentido, resaltó que “no hay milagros, no hay magia, son pequeñas cosas todos los días que se basan en dejar de lado los prejuicios y generar confianza”.

El jefe de Estado hizo la presentación de los trabajos de modernización, en la terminal aérea, junto al gobernador de la provincia, Juan Manzur, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

Mencionó que ya el año pasado los productores de arándanos incrementaron 60% las exportaciones de sus productos, luego que el Gobierno nacional realizó una ampliación de la plataforma operativa en el aeropuerto. “Lo importante no son los numeritos, sino que atrás hay personas que acceden a la posibilidad de un buen trabajo, de ser protagonistas”, subrayó y mencionó la importancia de concluir los trabajos en los tiempos comprometidos “porque hacen a la creación de confianza”.

Macri aprovechó la ocasión para solicitarle al Gobernador que Tucumán se adhiera a la recientemente sancionada Ley Pyme que “da herramientas” para que las empresas de ese tipo puedan crecer y generar empleo.

“El mundo nos ha recibido y dice ‘queremos que Argentina sea protagonista’ y depende de cada uno de los argentinos de que vamos a hacer con esta nueva oportunidad que se nos ha abierto”, remarcó.

Sostuvo que con la nueva pista “queremos potenciar el turismo” que este año ya alcanzó un récord histórico en el norte del país. “Se trata, de abrir puertas, oportunidades, de hacer lo que había que hacer, pensando que uno genera la posibilidad de que la gente pueda progresar a partir de su propio trabajo”, subrayó. Y que esos ciudadanos tengan “la oportunidad de elegir dónde trabajar, porque lo que todos soñamos es que los tucumanos puedan vivir donde quieran y que no tengan que irse porque su provincia no les da oportunidades de progreso”.

Afirmó que a partir de las nuevas condiciones del aeropuerto, “Tucumán estará conectado al mundo sin tener que pasar por la Ciudad de Buenos Aires” y señaló que mañana se reanudarán los vuelos internacionales con un avión que partirá a Lima.

También concurrieron al acto el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Luis Amaya; y el presidente de AA2000, Martín Eurnekian.

La pista fue íntegramente renovada con la más alta tecnología. Además, se instaló un nuevo sistema de balizamiento LED en los 3.500 metros de longitud, que la transforman en la más larga del país.

Por su parte, Dietrich informó que “las obras las define el Gobierno y las trabajamos en alianza con AA2000. Quiero destacar el esfuerzo realizado para cumplir con los tiempos propuestos desde el inicio”.

En tanto, Eurnekian explicó que “esta obra se enmarca en un plan de modernización que la compañía está llevando adelante en todo el país con importantes inversiones. Ya ampliamos el aeropuerto de Córdoba, inauguramos el nuevo Mendoza, estamos construyendo una nueva terminal en Comodoro Rivadavia y hoy estamos inaugurando la pista más moderna de país”.

El Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo estuvo cerrado por obras desde el 1° de junio hasta hoy. Por un acuerdo constituido entre el Gobierno y AA2000, los pasajeros que volaron a Tucumán durante este período fueron trasladados desde la terminal de Termas de Río Hondo en forma gratuita hasta la capital tucumana y viceversa.

Previo al acto, Macri supervisó el avance de las obras de adecuación a autopista de la Avenida Circunvalación, que se realizan con una inversión nacional de más de $ 390 millones para mejorar la fluidez y la seguridad de los accesos a la capital. Los trabajos, que se encuentran en un estado de ejecución de casi el 60%, consisten en la repavimentación y construcción de distribuidores a distinto nivel sobre doce kilómetros de la red de acceso a la capital provincial.