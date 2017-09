La UIA advierte por “fuerte avance de las importaciones” de Brasil

Los industriales le piden a la Casa Rosada que haga “una administración del comercio inteligente” que incluya medidas no arancelarias

La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió ayer un duro documento advirtiendo por el “fuerte avance de las importaciones de bienes industriales” provenientes de Brasil y sugirió que, si no se toman medidas, los brotes verdes que se están viendo en los indicadores industriales podrían marchitarse más temprano que tarde. “La política económica brasileña y el desarrollo de su actividad y su industria impactan directamente en el desempeño de la economía argentina”, consideran los industriales. Por eso, la UIA pide “administración del comercio inteligente”.

“Si bien la industria está mostrando algunos indicios de recuperación, el fuerte avance de las importaciones de bienes industriales puede perjudicar este desempeño”, dicen desde la entidad fabril con sede en Avenida de Mayo. En rigor, luego de un durísimo 2016, la industria recién comenzó en los últimos meses a recuperar algunas posiciones y recomponer el tejido laboral.

“Por ello, resulta fundamental avanzar en políticas industriales y comerciales que puedan aumentar la competitividad de la industria para mejorar la inserción de los productos argentinos en Brasil y en otros países del mundo”, amplía y avanza hacia la parte más jugosa de la declaración: “Una alternativa es avanzar en la implementación de medidas no arancelarias, particularmente en normas técnicas y estándares de calidad”.

La UIA explica: “Esta herramienta de política está siendo ampliamente utilizada por los países desarrollados y Brasil ha tendido recientemente a replicarla también”.

“El mundo se ha sofisticado en materia de administración del comercio. Hoy se utilizan las normas y estándares de calidad como barreras contra la competencia desleal y como otra forma de proteger mercados”, argumentan, más adelante.

“El avance de las importaciones en un contexto en el cual la industria recién comienza a mostrar signos de recuperación implica un riesgo para la producción local y el mercado de trabajo”, explican los industriales.

En el flujo comercial, y para decirlo en términos futboleros, Brasil nos gana 3-0 y, además, tienen la posesión de la pelota: entre enero y julio, las exportaciones hacia allí crecieron apenas 4,3% mientras que las importaciones desde ese mercado volaron 28,8%, generando un rojo comercial de nada menos que US$ 5.800 millones y que se perfila para pasar, cómodamente, los US$ 7.000 millones en todo 2017. Si no se hace algo, claro. Eso es, precisamente, lo que pretende la UIA. ¿Responderán desde el Gobierno?