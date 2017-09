“La solución a Vidal no debe salir de las provincias”

Entrevista a Sergio Uñac Gobernador de San Juan Por Mariano Espina

Relegó a su predecesor –José Luis Gioja– de la candidatura para el Senado. Postuló a su hermano y le ganó a Cambiemos por más de quince puntos. Sergio Uñac, gobernador de San Juan, sacó pecho tras las PASO y reunió ayer dieciocho gobernadores y tres vice en la Casa Museo de Domingo F. Sarmiento, para manifestarte en contra de la demanda que María Eugenia Vidal presentó para recuperar el Fondo del Cornubano. Tras el almuerzo y en diálogo con El Economista, resume lo que se conversó con los mandatarios: “Desde la política y desde los poderes ejecutivos no debemos delegar en la Corte la solución de un problema que podemos hacerlo vía diálogo y consenso”.

¿Qué balance hace de la reunión?

Ha sido una convocatoria importante. Veintiún gobernadores argentinos, despojados de pertenencias políticas y partidarias, que las tenemos pero no era ese el motivo de la reunión. El motivo era, desde lo institucional, oponernos a una pretensión de la provincia de Buenos Aires, expresada a través de una solicitud judicial a la Corte Suprema, para reactualizar un fondo con el aporte de todos los presupuestos provinciales. No nos parece justo, si hay que darle una solución a la provincia de Buenos Aires entendemos que debe salir de cualquier lugar, menos de las provincias. Eso provocaría que quedamos en una situación de vulnerabilidad total.

¿Es un mensaje para el Gobierno o para la Corte?

A la Corte la hace intervenir la provincia de Buenos Aires. Desde la política y desde los poderes ejecutivos no debemos delegar la solución de un problema que podemos hacerlo vía diálogo y consenso. La Corte no ha buscado esta situación, pero lo que le pedimos es que primero escuche a todas las provincias y que en ese plazo podamos resolver desde la política, desfajados de las pertenencias partidarias, un tema que nos preocupa a todos. No discutimos la legitimidad o ilegitimidad del reclamo de Vidal, si discutimos de dónde van a sacar los fondos para pagarlo, porque no estamos dispuestos los gobernadores a que esos recursos salgan de las provincias.

¿Cuál sería una salida política?

Primero, juntar a todos los gobernadores. Porque nunca nos expresaron su posición. Otro tema a considerar: hay una demanda de la provincia de Buenos Aires a la Nación, y la demandada dice estar de acuerdo con lo que le reclaman. Obviamente hay una similitud entre quien demanda y es demandado y eso hace que estemos alerta. Este encuentro no es en contra de nadie, simplemente es a favor de la gobernabilidad y el federalismo.

¿Qué pasa si avanza la cautelar presentada por Vidal?

Nos pondría en una posición complicada. Dejaría a las provincias en una situación de quebranto. Hace unas semanas los ministros de Hacienda de todas las provincias firmaron un pacto de responsabilidad fiscal conteniendo el gasto y obligándonos a distintas situaciones que hemos firmado estando todos de acuerdo. Sería un cambio de parámetros que nos dejen en una situación complicada y no nos dejen respetar lo que firmamos días atrás.

¿Hay cambios de liderazgo en la liga de gobernadores del PJ tras los resultados en las PASO?

Habrá que corroborar los títulos obtenidos el 22 de octubre, lo otro fue una preliminar, lo que viene es la final. Pero es probable que los resultados hayan sido un ordenador de la liga de gobernadores, pero acá nos necesitamos todos y tenemos que trabajar codo a codo para cumplir con el desafío de gobernar las provincias despojados de los sentimientos partidarios. Los gobernadores peronistas nos vamos a volver a reunir con contenido político, la de hoy (por ayer) ha sido netamente institucional.