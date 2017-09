La grieta “Made in USA” se amplía más

Una reciente encuesta realizada por The Wall Street Journal y la cadena NBC News muestra que las divisiones en la sociedad estadounidense, lejos de cerrarse, se amplían. No son divisiones meramente partidarias sino que reflejan visiones y pautas culturales antagónicas y que abarcan casi todos los temas. Por ejemplo, el 70% de los demócratas se siente cómodo con los cambios sociales operados en los últimos tiempos mientras contra sólo el 30% en el caso de los republicanos.

En el terreno político, el sondeo muestra cambios notables en relación a la evaluación de los presidentes. Transcurridos ochos meses de su gobierno, el 60% de los demócratas tenía una opinión favorable del presidente republicano Eisenhower pero esos porcentajes se fueron reduciendo y sólo el 16% de los republicanos aprobaban a Obama en sus primeros meses en la Casa Blanca.

Y a los ochos meses de haber iniciado su gestión, sólo el 8% de los demócratas evalúa positivamente a Donald Trump mientras que el 80% no lo hace. En todos los temas imaginables, políticos, económicos y sociales se observa una polarización similar. Gobernar en esas condiciones no es sencillo. Se suponía que Obama tenía el perfil ideal para cerrar esa brecha pero no tuvo éxito. Menos cabe esperar que lo tenga Trump que tiende a exacerbar los conflictos más que a moderarlos.

Las divisiones no sólo ideológicas sino también sociológicas. En lo único que parecen estar de acuerdo hoy los estadounidenses es que están divididos aunque no se ponen de acuerdo sobre las razones. Para los demócratas el factor decisivo es la disparidad de ingresos entre ricos y pobre que polarizan a la sociedad. Los republicanos, por el contrario, apuntan a las identificaciones partidarias y la orientación de los medios de comunicación que consumen.