“La exploración minera crecerá 2%”

Entrevista a Mario Capello MINEM Por Ernesto Nimcowicz

El Economista dialogó con Mario Capello, subsecretario de Desarrollo Minero y uno de los hombres clave del equipo que conduce el secretario Daniel Meilán para ver cómo ha evolucionado el sector, tras la asunción de Mauricio Macri y los planes que se esperan para este año. Las principales expectativas están en el cobre, el oro, la plata, y el litio. Para ello, varias misiones están ofreciendo los minerales, al exterior. Sobre todo los seis pórfidos que tiene Argentina de clase mundial. Según, Capello, llegaron 32 nuevas empresas, muchas de las cuales se habían ido por las retenciones y la imposibilidad de girar divisas.

¿Cómo ve al sector minero a casi dos años del cambio de Gobierno?

Las medidas del presidente Macri han significado una apuesta de la inversión en minería en la Argentina. Un sector que prácticamente había desaparecido. El país estaba recibiendo menos dinero en exploración que países como Colombia, siendo que la Argentina es un país que tiene tantos minerales como Chile o Perú. La llegada de Shangdon Gold, en alianza con Barrick, representa US$ 1.200 millones para la construcción de Pascua Lama, los casi US$ 900 millones en el tema del litio, que ya están llegando. El proyecto de cobre en Taca Taca, un pórfido de clase mundial en Salta, con el que estamos muy entusiasmados, y del que estamos aguardando una decisión de la empresa acerca de si empieza la construcción durante el segundo semestre del 2018. Y en poco tiempo más, viajaremos a China a presentar los seis pórfidos de cobre que tiene la Argentina y que representan una enorme oportunidad para un mundo que cada vez consume más ese mineral.

¿Y con respecto a los proyectos de cobre cómo los están ofreciendo?

Como el Código de Minería establece que los derechos de la mina son del descubridor, siempre y cuando pague el canon y haga la inversión, buscamos atraer nuevas empresas. Aunque muchas ya están. Los proyectos de cobre que estamos ofreciendo representan un CAPEX de US$ 15.000 millones. La apuesta es seguir avanzando con este potencial. Y entendemos que si acertamos con dos o tres de esos pórfidos de cobre, el país entenderá por qué tenemos el equivalente a dos pampas húmedas.

Y el resto de los pórfidos de cobre ¿dónde están ubicados?

Los pórfidos de clase mundial con que cuenta el país van desde Neuquén hasta Salta. Hay cuatro en San Juan, que son los más avanzados: Pachón, El Altar, Los Azules, y José María. Taca Taca en Salta y Aguarica en Catamarca.

¿Hay un cambio de escenario por las nuevas medidas? ¿Ya hay más exploración?

Sí. Han llegado 32 nuevas empresas y Argentina aumentará este año 2% la exploración, a pesar de que, debido a un escenario mundial adverso, la exploración a nivel global se contrajo. Y el año pasado creció 5% en el país. Siguen llegando nuevas empresas. Una de ellas es Shangdon Gold que se había ido en 2011 de Argentina por el tema de las retenciones, que no tiene ningún país minero del mundo. Estamos entusiasmados, ya que la gran riqueza que tiene la Argentina es la minería. Hay que observar lo que ha pasado con la minería en Chile. El país vecino exportó el año pasado, sólo con el cobre, casi US$ 30.0000 millones, mientras que las de Argentina totalizaron los US$ 4.000 millones. EnArgentina compartimos la misma Cordillera de los Andes, pero tenemos estructuras geológicas que no tienen los chilenos como la precordillera, sierras pampeanas, meseta central patagónica, que según afirman los geólogos, son las regiones más mi

neralizadas del país.

¿Cómo está el tema del acuerdo minero con Chile y se piensa mejorar?

No. El acuerdo con Chile anda bien. Se trata de los protocolos binacionales que básicamente permiten provechar la infraestructura, ya sea de un lado o del otro. Tenemos el caso particular de Pascua Lama, donde el yacimiento está instalado mitad de cada lado. ¿Desde el Gobierno, estaban desarrollando también acuerdos con proveedores australianos no para el sector minero no? Sí. Y son conocidos como los MET: son acuerdos con empresas de alto Desarrollo Tecnológico. Una de las ventajas que tiene la Argentina es que al no habernos desarrollado tanto en el tema minero, en estos tiempos de alta tecnología vamos a poder arrancar los yacimientos con más tecnología, la cual requiere de otro tipo de capacitación. Los trabajadores tradicionales van a continuar pero también se sumarán otro tipo de perfiles, integrado por los trabajadores de la inteligencia como las universidades, y las alianzas empresarias. Y esa es una ventaja importante ya que estamos compitiendo con Chile y Perú con respecto a los costos de la minería. Porque entre 2007 y 2015 llegaron US$ 80.500 millones a Chile, US$ 52.000 a Perú, y sólo US$ 10.000 millones a la Argentina.

¿Están buscando cerrar nuevos acuerdos con otros países?

No. Lo que buscamos desde el cambio de Gobierno, es retomar las misiones a los principales países mineros y presentar la oferta del país, su geología y los principales proyectos. Para ello, contamos con estudios. Allí se describen el estado de los recursos y las reservas disponibles, tanto en oro, en plata, en cobre y en litio. Canadá es la nación con la estamos más relacionados, ya que un 60% de la inversión extranjera procede de ese país. Aunque buscamos que aumente también su participación Australia, uno de los países mineros más importantes y un socio clave para el sector de la Argentina.

¿De ese país, vinieron casi una treintena de nuevas empresas no?

Sí vinieron muchas. De hecho uno de los proyectos más grandes es el de Oceana Gold en Santa Cruz.