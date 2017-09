El BID anunció financiamiento por US$ 4.650 M para Argentina entre 2017 y 2018

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, anunciaron esta tarde en conferencia de prensa una serie de créditos de la entidad multilateral por US$ 4.650 millones para estimular la inversión en infraestructura en Argentina. Más temprano, Moreno se reunió con el presidente Mauricio Macri y le informó que el apoyo del BID al país alcanzará los US$ 2.300 millones en 2017 y US$ 2.350 millones en 2018.

“Cuando llegó al Gobierno Macri, dada la situación con los holdouts, no podíamos desembolsar mucho pero ahora aceleramos nuestros créditos. Argentina es nuestro principal acreedor este año y lo será el entrante”, dijo el represente del BID. “Queremos encarar un conjunto de acciones que tengan como fin ayudar a que la economía argentina crezca y crezca más rápido. No hay duda que cuando uno mira la infraestructura si se lo compara con el resto de América Latina, Argentina está atrasada”, destacó.

En la reunión, Moreno y Macri analizaron las necesidades de inversión en infraestructura para promover la integración regional a través del apoyo a proyectos como los túneles de Agua Negra y Cristo Redentor con Chile, Salto Grande y Salto-Concordia con Uruguay. Además, los mandatarios trataron la próxima celebración del Foromic (un foro dedicado a la innovación en microfinanzas) que se celebrará en Buenos Aires entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, así como la Asamblea Anual de Gobernadores del BID, que se celebrará en marzo de 2018 en la ciudad de Mendoza. Moreno también ratificó la intención de trasladar la Representación de la entidad en Argentina a una nueva ubicación en la Villa 31.

En la visita, Moreno destacó los avances de Argentina en la consolidación del crecimiento económico y los esfuerzos del país por mejorar la dinámica de su actividad productiva. Con el fin de apoyar las políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno argentino, el BID incrementó su apoyo al país con la programación de operaciones por valor de US$ 5.747 millones entre 2016 y 2018, lo que equivale a casi el total de lo proyectado en la Estrategia acordada con el país para el período 2016-2019.

En 2017, el BID aprobará en total recursos por US$ 2.300 millones destinados a los sectores de innovación tecnológica, seguridad ciudadana, educación, transporte, agua y saneamiento, fortalecimiento institucional, transparencia e integridad financiera, desarrollo urbano y proyectos regionales, como los túneles de Agua Negra (US$ 130 millones) y Cristo Redentor (US$ 200 millones). Adicionalmente, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que ya ha aprobado proyectos por US$ 130 millones, tiene previstos proyectos adicionales por US$ 410 millones. Para 2018, el BID apoyará a Argentina con recursos por US$ 2.350 millones que corresponden a US$ 2.000 millones del cupo anual de Argentina más US$ 300 millones en recursos para proyectos regionales. Adicionalmente, se creará un programa contingente de emergencias por catástrofes de US$ 300 millones y se sumarían los recursos que apruebe la CII.

En la actualidad, la cartera activa del BID en Argentina comprende 62 proyectos por un monto de US$ 10.118,8 millones, mientras que la CII cuenta con una cartera activa de 18 operaciones por un total de US$ 550,3 millones

Durante la visita también se suscribieron actos protocolarios para siete contratos de préstamos de Argentina con el BID por valor de US$ 1.280 millones. Estos préstamos incluyen financiamiento para programas de innovación tecnológica, seguridad ciudadana, primera infancia, fortalecimiento de la capacidad estadística del Indec, reformas de transparencia e integridad, la mejora del Ferrocarril General San Martín e inversiones en agua y saneamiento para el área metropolitana de Buenos Aires.

