Efecto PASO: los bonos se acercan a máximos de la era Cambiemos

Los títulos públicos siguen recuperando posiciones tras el buen resultado electoral del oficialismo en las PASO. Luego de esa performance, el mercado de deuda local se recompuso tras el temor a que la ex primera mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, retomara el protagonismo en la arena política.

Para tranquilidad de los operadores, eso no sucedió y el atractivo por los activos financieros de Argentina volvió a aparecer. Así las cosas, la semana pasada hubo otro rally en la renta fija local, en lo que respecta a los bonos en dólares. La deuda a 10 años de Argentina se comprimió 6 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro estadounidense, superando al promedio de América Latina. De hecho, los títulos en dólares ya están un punto más alto que antes del lanzamiento de la campaña de CFK.

En el mercado local, los bonos en pesos tuvieron un desempeño negativo a nivel general; mientras los que ajustan por CER (o sea la inflación) volvieron a mostrar la peor cara: los de mayor duration como PARP y DICP disminuyeron 2,4% y 0,9% la semana pasada. Banco Mariva, uno de los operadores más fuertes de bonos argentinos en el mercado local, mantiene una opinión positiva sobre la deuda argentina. “Creemos que los bonos en dólares continuarán gradualmente recuperando y, por ende, se comprimirá su spread, llegando a nuevos mínimos de la era Macri”, afirman.

“Cuando especulábamos con el impacto que podían tener las elecciones sobre el desempeño económico en 2018, decíamos que uno de los principales canales de transmisión sería el escenario financiero, y más concretamente, la evolución de la prima de riesgo país, variable clave para determinar la dinámica futura de la inversión y la viabilidad de la estrategia gradualista de ajuste fiscal”, agrega economista y consultor, Federico Muñoz. Recuerda la proyección del JP Morgan que vaticinaba que el spread EMBI de Argentina podía converger a 250 puntos básicos con un triunfo del oficialismo y trepar hasta los 650 puntos en la eventualidad de una victoria de Cristina que le devolviera centralidad política.

Evidentemente, el mercado interpretó el resultado de las PASO como un rotundo triunfo de Cambiemos, lo que permitió que la prima de riesgo país se comprimiera de un máximo de 452 puntos básicos el jueves previo a las elecciones a 388 puntos el viernes pasado; el menor nivel desde diciembre de 2007. “La pesada caída del costo de financiamiento externo (tendencia que seguramente se reforzará con la previsible ratificación de la victoria oficialista en octubre) se convierte así en uno de los principales motivos para mirar con optimismo la evolución de la economía en 2018”, asegura Muñoz.

Si bien el escenario es inmejorable para volver a emitir deuda en los mercados internacionales, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, deslizó que la Argentina emitiría US$ 2.650 millones en bonos internacionales en moneda extranjera y US$ 1.700-2.000 millones en bonos en dólares con ley local después de las elecciones de octubre, pero antes de fin de año. La idea es cerrar el programa financiero de este año e ir planificando lo que será ya el 2018, donde a priori no hay un vencimiento particular tan relevante como sí hubo este año. De todas formas, se cree que varias emisiones corporativas y provinciales podrían aprovechar el mejor clima con los activos argentinos y salir a colocar deuda. En las estimaciones de los especialistas, hay aún colocaciones por más de US$ 5.000 millones en las “gateras” que verían la luz a partir de este mes de septiembre.

“Agosto finalizó con una renovada confianza por parte de los inversores locales e internacionales, en medio de un panorama positivo para el oficialismo de cara a las elecciones legislativas, nuevos y positivos datos económicos de julio y novedades sobre la reforma fiscal”, dice un informe del banco de inversión, Puente. Y consignan que si bien los rendimientos de los bonos en dólares resultan inferiores a sus pares en pesos, éstos ofrecen la protección de la moneda y a su vez mantienen el potencial alcista de una compresión de spreads en el mediano plazo, potenciando el atractivo para desplazarse hacia bonos con vencimientos más largos, como los Discount (DICA y DICY) o, para aquellos perfiles menos conservadores, el bono a 100 años (AC17).