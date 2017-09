El dólar tocó su piso desde mediados de julio: $ 17,34

El dólar minorista cerró hoy a $ 17,34 y se ubicó en su nivel más bajo desde el 17 de julio pasado, cuando terminó $ 17,19, fecha en la que comenzó una escalada alcista que lo llevó a alcanzar un valor máximo de $ 18,01 antes de las PASO celebradas del 13 de agosto.

En la rueda de hoy volvió a prevalecer la oferta, lo que determinó que la cotización de la divisa retrocediera tres centavos respecto a la víspera, al quedar en $ 16,89 para la compra y $ 17,34 para la venta.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense terminó a $ 16,97 y $ 17,07 para las puntas compradora y vendedora respectivamente, los mismos valores registrados en el final de ayer.

“Fue otra rueda con dominio de la oferta de divisas y con precios oscilando en un margen muy estrecho de fluctuación”, señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

“Resulta muy atractiva la tasa de interés en pesos que se obtiene operando en el mercado secundario de Lebac a 7 días al 27,75% de tasa nominal anual y hasta el más largo de 245 días al 27,35%”, explicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambio, al describir el interés de los inversores. “Por este motivo, operadores del mercado financiero calculan que el dólar siga ofrecido y a este ritmo continúe bajando durante este mes, en especial teniendo en cuenta la nueva licitación de Letras que ofrecerá el BCRA el próximo martes”, agregó.

Al cierre de la semana pasada, el stock de Lebac superó levemente los $ 1.000 millones, mientras que el martes próximo vencen Letras por $ 484.211 millones.

Respecto a la próxima renovación, los economistas coinciden en destacar que el Central está logrando “afianzar el alargamiento de los plazos, quitando presión al corto plazo”.

“Quien en enero del 2016 vendió US$ 1.000 y lo puso en Lebac corta y lo fue renovando, la semana que viene, si el dólar se mantiene, cobraría el equivalente a US$ 1.278”, detalló el economista Christian Buteler al subrayar el nivel de renta.

El volumen operado hoy en el segmento de contado fue de US$ 479,5 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 22,90 millones. En tanto, en el mercado de futuros de Rofex se operaron US$ 554 millones.