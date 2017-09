El dólar mayorista perforó el piso de $ 17

El dólar sumó hoy su octava baja consecutiva al terminar la rueda a $ 17,28 para la venta al público, mientras que en el mercado mayorista perforó los $ 17 y se vendió a $ 16,99.

Así, en el segmento minorista el dólar bajó 6 centavos y cerró a $ 16,83 para la compra y $ 17,28 para la venta, con máximos de $ 17,40 y mínimos $ 17,17 según el relevamiento diario que realiza el Banco Central. En el Banco Nación la divisa terminó a $ 16,80 y $ 17,20, y recortó 5 centavos respecto de ayer.

La baja más pronunciada se exhibió en el segmento mayorista, donde la divisa retrocedió 8 centavos para quebrar la barrera de los $ 17 y terminar en $ 16,89 y $ 16,99 comprador y ventador, respectivamente.

“La debilidad de la divisa norteamericana se viene manifestando por la sobreoferta que se observa diariamente, por ingresos de exportaciones, inversores y empresas, además de bancos”, dijo Izzo

“La continua caída del precio del dólar realimenta el flujo de ingresos del exterior y el desarme de posiciones para pasar a activos en pesos”, señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

“La debilidad de la divisa norteamericana se viene manifestando por la sobreoferta que se observa diariamente, por ingresos de exportaciones, inversores y empresas, además de bancos”, dijo Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios., y agregó: “Es muy tentadora la inversión en pesos argentinos de acuerdo a los instrumentos que hay en el mercado financiero para hacer negocios, ya que siguen las tasas que se obtienen en “call money” a 27,50% y en el mercado secundario de Lebac se ubican en 28% a 6 días y a 244 días a 27,30% de tasa nominal anual.

“En el caso de los bancos no solo vendieron dólares para bajar posiciones para aprovechar la tasa de interés en pesos, sino que también hicieron “swaps cambiarios”, con récord de volumen de US$ 157 millones para tomar o colocar fondos en moneda local, a distintas fechas haciendo uso del mercado de cambios comprando y vendiendo simultáneamente la divisa”, concluyó Izzo.

La caída se generó en una rueda con un importante volumen de negocios. En el segmento de contado, se movieron US$ 639,2 millones mientras que en el de futuros del MAE se concretaron negocios por US$ 20 millones. En el Rofex, se operaron US$ 965 millones, de los cuales el 42% fue para el mes de septiembre a $ 17,16. También para octubre se pactaron otro 17% del total a $ 17,51. El plazo más largo operado fue marzo a $ 19,06 y los plazos en promedio bajaron 8 centavos por vencimiento.