El dólar cerró la semana estable a $ 17,48

El dólar se mantuvo estable hoy respecto del cierre de ayer y terminó a $ 17,02 para al compra y $ 17,48 para la venta, mientras que en la semana bajó tres centavos.

En el Banco Nación la divisa estadounidense permaneció en los mismos valores de ayer al cerrar a $ 17 y $ 17,40 para la compra y la venta, respectivamente.

En el segmento mayorista el dólar tampoco registró cambios y cotizó a $ 17,10 comprador y $ 17,20 vendedor, los mismos valores registrados en el final de ayer.

“La primera semana plena de septiembre terminó con el dólar (mayorista) sin cambios respecto de los valores anotados en el final del viernes último, un período de estabilidad que no se repite desde la tercera semana de diciembre del año 2014”, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

“La evolución del tipo de cambio volvió a cristalizarse en un rango bastante alejado de los máximos históricos y mantiene los pronósticos de escasas chances de reacción significativa, recreando las condiciones que alimentaron el apetito por el armado de portafolios de inversión en activos locales”, agregó Quintana.

En la semana, los operadores destacaron una oferta sostenida de divisas debido no sólo a la liquidación de exportadores cerealeros, sino también a las ventas de inversores que apuntaron más a las tasas de instrumentos en pesos que a la ganancia que puede presentar el recorrido del dólar de ahora a fin de año.

“Con un aumento del volumen operado en 32%, el mercado de cambios mostró un equilibrio entre oferta y demanda con muy poca oscilación diaria”, indicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, y resaltó que las tasas que pagaron tanto en el call money como en el mercado secundario de Lebac a 12 días se ubicó en el 27,50%.

“El dólar por ahora estará, visto los cierres desde el primer día de setiembre hasta hoy, oscilando en una banda entre $ 17,20 y $ 17,25 y esto da previsibilidad para las colocaciones en pesos cortas”, concluyó.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 481,2 millones y en el de futuros del MAE US$ 20 millones. En los futuros del Rofex, se pactaron US$ 390 millones, de los cuales el 50% se pactó para fin de setiembre a $ 17,42. El plazo más largo fue diciembre a $ 18,39.