El dólar cayó a $ 17,48 en una rueda con poco movimiento

El dólar cerró hoy con una caída leve en el mercado mayorista, a $ 17,20, mientras en el promedio de bancos y casas de cambio de mantuvo en torno de $ 17,48, en una rueda equilibrada y con bajo volumen de negocios.

“Las condiciones actuales del mercado de cambios recrearon el escenario observado durante gran parte del primer semestre, lapso en el cual el precio del dólar se mantuvo con un bajo ritmo de actualización, potenciando nuevamente los beneficios de las colocaciones en activos y moneda doméstica”, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El volumen operado se limitó hoy a US$ 365 millones en el mercado de contado (spot), mientras en los futuros se transaron US$ 60 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y US$ 315 millones en el Rofex.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, apuntó que “el mercado de cambios registró una caída del volumen operado del 20% respecto de ayer, con el dólar mayorista ofertado por bancos, exportadores y algunos inversores con la estrategia de pasarse a pesos”, que en el mercado secundario de Lebac tiene un rendimiento en torno del 27%.