El dólar cayó dos centavos a $ 17,46

La cotización del dólar en el segmento minorista retrocedió hoy dos centavos, al cerrar a un promedio de $ 17 para la compra y $ 17,46 para la venta, según el promedio relevado en las principales entidades bancarias por el Banco Central. En la plaza mayorista, también se negoció a la baja y terminó a $ 17,16 para la venta. En tanto, en el mercado informal el denominado “dólar blue” cerró a $ 17,91 por unidad.

“La divisa norteamericana operó todo el día con marcada debilidad y con una baja que se aceleró en la última hora de operaciones”, señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, para luego agregar que “la oferta de divisas se mantiene muy activa y no encontró resistencia en la demanda, con bajas que la llevaron a niveles de mediados de agosto”.

En el Banco Nación, la baja fue de cinco centavos respecto al viernes, al quedar en $ 16,95 comprador y $ 17,35 vendedor.

El volumen operado bajó hoy a US$ 426,60 millones en el mercado de contado (spot), mientras en los futuros se transaron US$ 7 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y US$ 157 millones en el Rofex.