Déficit con Brasil voló 74% y va para US$ 7.000 M en 2017

“Los datos del comercio bilateral de agosto volvieron a reflejar un fuerte aumento de las importaciones argentinas y una dinámica positiva (pero moderada) de las exportaciones a Brasil”, informaron desde ABECEB. A los números: mientras que las importaciones aumentaron 30,8%, las exportaciones crecieron 6,5%.

El contraste es consistente con los ciclos de recuperación en ambos países. Los indicadores de actividad en Argentina muestran una recuperación más consolidada, con significativo impulso por el lado de la inversión que se refleja en la importación de bienes de capital. En cambio, la recuperación en Brasil sigue dependiendo más que nada de la dinámica de las exportaciones netas, con una inversión que, como muestran los datos del PIB publicados hoy, aún no logra despegar (segundo trimestre dio -6,5% con respecto a igual trimestre de 2016).

En este marco, las exportaciones argentinas a Brasil totalizaron US$ 849 millones, creciendo 6,5% interanual, y acumulan US$ 6.159 millones en el año; 6,6% por encima del mismo periodo del año pasado. “Pese al moderado aumento en lo que va del año, las exportaciones al país vecino siguen 15% por debajo de 2015 y casi 50% por debajo del nivel record registrado en 2013”, explican en ABECEB.

Nuevamente, los vehículos y autopartes (incluyendo motores) fueron claves en el crecimiento de las exportaciones durante agosto. Otros rubros que impulsaron las exportaciones durante el mes fueron trigo, algunos productos de la pesca, fertilizantes y gas.

Por otro lado, las importaciones argentinas de Brasil alcanzaron US$ 1.625 M, creciendo 30,8% con respecto al mismo mes de 2016. Los bienes responsables de este fuerte incremento siguen en línea con los de los meses anteriores, con un aumento liderado por las compras de vehículos automotores. Los demás productos que contribuyeron significativamente al aumento corresponden a los sectores de la economía con mejor desempeño: los insumos para la producción agrícola, puntualmente tractores, maquinaria agrícola e insecticidas, y los insumos para la construcción, puntualmente semimanufacturados de hierro y máquinas aplanadoras.

“Con las nuevas cifras de agosto, las compras a Brasil acumularon un valor de US$ 11.445 M, 30,1% por encima del valor importado en el mismo periodo de 2016. Aunque el ritmo de crecimiento es considerable, cabe destacar que los niveles actuales de importación aún se encuentran muy por debajo (-22,1%) de los niveles record acumulados entre enero y agosto de 2011”, agregan desde ABECEB.

“El saldo comercial bilateral volvió a registrar un déficit record para un mes de agosto, con un valor de US$ 776 M. Este guarismo representa una expansión del 74% interanual, con un déficit acumulado de US$ 5.286 M entre enero y agosto de 2017, 75% por encima del valor registrado en el mismo periodo de 2016. Estos valores consolidan el escenario de un déficit comercial bilateral superior a los US$ 7.000 millones”, dicen desde ABECEB, prendiendo alarmas.