Comienza época de emisiones criollas en el exterior

Después del parate de agosto, cuando por cuestiones estacionales las colocaciones de bonos se paralizan en Nueva York, arranca otra vez el desfile de potenciales emisiones de deuda. Y las empresas y provincias argentinas no se quedarán atrás. De hecho, ya se oficializaron algunas. Entre las más destacadas, resalta la emisión de bonos -por primera vez en su historia- de Jujuy. La provincia continúa así los pasos de La Rioja, Chaco y Tierra del Fuego. Según trascendió, la transacción será a través de un bono a cinco años de plazo por US$ 210 millones.

La operación será lo que se conoce en la jerga como un bono “verde”, ya que la recaudación se utilizará para financiar una central de energía renovable, en este caso fotovoltáica. Algo parecido había llevado adelante el gobierno riojano en la primera mitad del año.

Según la calificadora de este bono, que en este caso es Standard and Poor´s, se espera que el déficit de la provincia baje gradualmente en los próximos 12 a 18 meses “en caso que sea exitosa la política de contener el gasto y mejorar la recaudación”. Asimismo, S&P advirtió que los niveles de deuda son demasiado altos ubicándose en el 62% de los ingresos operativos. “Si la situación no se revirtiera, podría incluso sufrir una crisis financiera”, alertaron.

De todas maneras, Jujuy aprovechará el interés creciente que existe por la Argentina luego de las PASO. Y de hecho será la primera colocación nacional, en este caso de un emisor subsoberano, luego de las primarias. Con un riesgo país por debajo de los 400 puntos, la provincia busca endeudarse a tasas de un dígito en dólares. Pero no será la única. Se estima que Río Negro e incluso Santa Cruz buscarán salir al mercado a partir de septiembre. También en la lista de las potenciales emisiones están varias empresas: Pampa Energía, Metrogás, Banco Hipotecario, Cablevisión y Transener. En total, estiman en el mercado que habrá colocaciones de deuda de compañías y subsoberanos argentinos por entre US$ 3.000 millones o US$ 4.000 millones de ahora a fin de año. Claro que faltan los US$ 2.600 millones que ya avisó Luis Caputo que buscará después de las elecciones de octubre.

Por lo pronto, el antecedente de cómo viene el mercado es auspicioso si bien lo visto en agosto fue bajo por la estacionalidad. Así las cosas, la emisión de bonos en dólares de los países emergentes en agosto alcanzó su nivel más bajo por un solo mes este año, pero sigue siendo la más alta para cualquier agosto al sumar US$ 18.300 millones, según CreditSights.

El informe detalla que las emisiones corporativas totalizaron US$ 14.800 millones en agosto, y que casi el 90% de la emisión corporativa fue de Asia, con los emisores chinos que representaron US$ 6.100 millones de ese total. La emisión soberana ascendió a US$ 3.500 millones de dólares. “Las colocaciones de deuda se recuperarán en el corto plazo, dada la falta de volatilidad y las entradas aún fuerte de flujos. A eso se le suma la desaceleración de las emisiones de agosto que potenciarán lo que veremos en septiembre”, estima CreditSights.