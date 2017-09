Coca-Cola reactiva las economías regionales

Este año invertirá US$ 500 millones para comprar más de 400.000 toneladas destinadas a jugos concentrados

Por Carlos Boyadjian

Cuando el año pasado en el marco de la Cumbre Económica de Davos, el presidente mundial de The Coca Cola Company, Muhtar Kent, anunció inversiones por US$ 1.000 millones en los próximos cuatro años, muchos pensaron que se debía a las expectativas que generaba el cambio de Gobierno en Argentina.

Hoy se sabe que el plan de inversiones está en marcha, que en todo el año la multinacional invertirá US$500 millones en la adquisición de 400.000 toneladas de materias primas en catorce provincias argentinas, beneficiando a nivel de actividad y empleo a las economías regionales, productoras de jugos concentrados, provenientes de la citricultura, la fruticultura, vitivinicultura e incluso la caña de azúcar y el maíz.

“Las economías regionales son un aliado fundamental de nuestro negocio. Sobre todo por lo que representamos en términos de compras de jugos concentrados, por la importancia que tiene la Argentina como proveedor de jugo a nivel mundial”, señaló a la agencia Télam, el director de Asuntos Gubernamentales de Coca-Coca, Cristian Pérez.

El ejecutivo destacó el trabajo articulado entre la compañía y las economías regionales y precisó: “Nos abastecemos en pequeñas y medianas empresas nacionales, con lo cual son una parte importante del proceso de creación de valor económico y social. Es una cadena de valor que empieza en el agro y termina en la góndola”. Este año Coca-Cola invertirá US$ 250 millones en jugos concentrados; US$ 131 millones en jarabe de maíz, y US$ 115 millones en azúcar.

La mayor demanda también promueve inversiones en los proveedores locales. Un ejemplo es Ledesma, cuyo principal cliente de aceite de limón de su planta en Jujuy es la marca de bebidas sin alcohol. “Vamos a agregar 300 hectáreas a las 2.000 actuales que tenemos de producción de limón. Y además haremos una importante inversión para ampliar la fábricas de producción de jugos y de frutas”, indicó Fernando Gatti, administrador general del Ingenio Ledesma.

Coca-Cola compra el 60% de la producción nacional de jugo de naranjas, el 43% de la de manzanas, el 35% del producido al año de jugo de limón, el 29% en el caso del pomelo, el 18% de duraznos y el 16% de la producción de mostos concentrados de uva.