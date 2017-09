CFK busca ampliar su agenda

En Unión Ciudadana afinan la estrategia para el tramo final de una campaña que anticipan será dura a medida que se acerque el 22 de octubre. El diagnóstico que tienen es que la situación económica no mejorará sustancialmente y que se están acumulando distorsiones a partir de un endeudamiento creciente.

Pero, a diferencia de lo que ocurrió en la campaña para las primarias, no todo se centrará en cuestionar al ajuste y pretenden introducir temas más institucionales alertando sobre la concentración de poder político, económico y mediático que se estaría produciendo. Un discurso con más elementos políticos le permitiría al kirchnerismo disputar votos que en las primarias fueron para Florencio Randazzo o distintos candidatos ubicados a la izquierda del espectro político que no superaron el umbral del 1,5% como Víctor De Gennaro y Pino Solanas. También creen que va a haber una actitud más enérgica por parte del Gobierno frente a algunas protestas porque eso es lo que le reclama una parte de sus votantes. La incorporación en el discurso de campaña de una agenda más amplia de temas es también una necesidad para cualquier construcción política que quiera hacerse luego de las elecciones porque no puede quedar toda la estrategia limitada a las críticas a la política económica del Gobierno.

Pero a pesar de la visión muy negativa sobre la realidad del país que existe en UC, reconocen que el Gobierno llegue a las elecciones de octubre con fuerza porque en las primarias demostró tener capacidad para retener los votos que había logrado en la primera vuelta de las presidenciales de 2015.

En UC prevén un resultado ajustado pero no pareciera que dramatizan la situación porque entienden que cualquiera fuere el resultado en Buenos Aires, Cristina Kirchner quedará instalada como la principal referencia de uno de los dos polos en los cuales estará dividida la política argentina durante los próximos años. Uno de ellos será Cambiemos y el otro expresará a un conjuntos de sectores, mucho de los cuales reconocerán un origen en el peronismo pero estarán lejos de la idea de reconstruir la tradicional estructura del PJ. En el tema de la reconfiguración del sistema político asoma la única coincidencia entre macristas y kirchneristas.