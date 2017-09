Brito vuelve a bajarse

Los intentos del Banco do Brasil para vender el Banco Patagonia se detuvieron y hay pocas probabilidades de reanudar las negociaciones, según dijo Jorge Brito, presidente y accionista mayoritario de Banco Macro, el último oferente que quedaba.

Brito se retiró por segunda vez de las negociaciones después de decir que se le pidió que viajara a Brasil el jueves para reunirse con el máximo ejecutivo de Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, para analizar la transacción. Pero las conversaciones no llevaron a ninguna parte porque Caffarelli “nuevamente modificó las condiciones”, declaró el empresario a Bloomberg.

“El trato está cerrado por nuestra parte”, dijo Brito, que ya viajó tres veces a Brasil en su intento por comprar el Patagonia. Fue “la última vez que el tren salió de la estación”, aseguró.

Un representante del Banco do Brasil confirmó que esta entidad había analizado ofertas no vinculantes por el Patagonia y que las negociaciones no tuvieron éxito. “Patagonia tiene excelentes resultados y Banco do Brasil no tiene intenciones de vender el activo a cualquier precio”, dijeron desde la entidad con sede en Brasilia a Bloomberg.

El Banco Macro había quedado como último oferente en la competencia por adquirir una participación mayoritaria en Banco Patagonia después que el BBVA Banco Francés e Itaú Unibanco se retiraran este año. Luego Brito abandonó el proceso en julio después de haber elevado su oferta a unos US$ 1.800 millones, pero luego reanudó las conversaciones con el banco brasileño la semana pasada.