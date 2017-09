El dólar cayó 5 centavos presionado por un aumento de la oferta

El dólar retrocedió 5 centavos en el segmento minorista para quedar en $ 17,49 debido a un incremento en la oferta por los ingresos de divisas del agro y cierto abandono de posiciones dolarizadas de los inversores ante los altos rendimientos en pesos.

Así, el promedio del precio operado fue de $ 17,03 para la compra y $ 17,49 para la venta, pero con una amplitud de hasta 23 centavos entre el precio más alto de $ 17,60 operado por el HSBC y el más bajo de $ 17,37 informado por el Banco Nación para la venta electrónica.

En el segmento mayorista, también se produjo un recorte en el tipo de cambio que dejó al dólar en $ 17,11 y $ 17,21 para las puntas compradora y vendedora, respectivamente. Es decir dos centavos y medio debajo del final de ayer.

“Las órdenes de venta dominaron todo el desarrollo de la rueda e hicieron que el tipo de cambio perdiera la ganancia del inicio de semana”, dijo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

“Hoy se notó más oferta de dólares por parte de exportadores cerealeros, que llevan ya registrada la cuarta suba consecutiva del precio de la soja”, apuntó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. Aunque remarcó que “hay que tener en cuenta que se agregaron algunos inversores vendiendo la divisa para obtener pesos por el alto rendimiento que obtienen colocando en el mercado secundario” de Lebac (alrededor del 27%), “debido a la estabilización de la cotización del dólar desde que comenzó el mes”.

El volumen operado que alcanzó los US$ 457,2 millones en el segmento de contado y US$ 26 millones en el de futuros del MAE. En el Rofex, se operaron US$ 663 millones. El plazo más largo operado fue enero a $ 18,74. Los plazos bajaron 4 centavos promedio en todos los vencimientos.